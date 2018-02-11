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Нашкодившую активистку Femen провел на Венский бал посол РФ - Геращенко

Комментариев: 14
Вице-спикер Верховной Рады утверждает, что активистка Femen, протестовавшая голой грудью на Венском балу против приезда Порошенко, пришла туда с послом России.
Активистка движения Femen Алиса Виноградова протестует на Венском балу
Активистка движения Femen Алиса Виноградова протестует на Венском балу
facebook.com/femenukraine

"Отметившаяся" на Венском балу активиста Femen пришла туда вместе с послом Российской Федерации в Австрии. Об этом со ссылкой на австрийскую прессу написала на своей странице в Facebook вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"И что касается бала, президент Украины там был единственным приглашенным иностранным президентом. Был с женой, достойно представляли Украину. А вот посол РФ пришел на бал… с голой фемендевкой, как пишут австрийские СМИ. У российских топ-чиновников это что-то ментальное и возрастное, похоже. Уак достигли определенного возраста и статуса, то бал или на яхту - не с женой, а с эскортом. Скрепы такие скрепы", - написала она.

Напомним, накануне сообщалось, что в столице Австрии активистка движения Femen Алиса Виноградова разделась на красной дорожке Венского бала, протестуя против приезда президента Петра Порошенко.

До этого Femen оскандалились в Киеве, перепутав посольства Чехии и Словакии и устроив свою акцию не в том месте.

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Теги: Femen, Австрия, протест, акция, бал, Порошенко, FEMEN протест
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (14)
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realЛунев    11.02.2018, 01:01
Оценка:  -3
realЛунев
Весь мир кремль, а люди в нем агенты!
ВосставшийИзБана    11.02.2018, 01:01
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
А кроме тупого ерничания аргументов нет?
xlorinserx    11.02.2018, 01:01
Оценка:  -3
xlorinserx
А кроме высера геращенко, есть пруф?
ВосставшийИзБана    11.02.2018, 01:01
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Есть. Погугли.
Юрий    11.02.2018, 01:00
Оценка:  +6
Юрий
ну все, теперь и фемен агенты кремля)))
ВосставшийИзБана    11.02.2018, 01:01
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
А что, не верить глазам своим?
realЛунев    11.02.2018, 01:01
Оценка:  -1
realЛунев
ты лично видел как её посол РФ проводил?
ВосставшийИзБана    11.02.2018, 01:01
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Видел видео. Еще вчера.
u_r_all_losers    11.02.2018, 01:00
Оценка:  +3
u_r_all_losers
хрень полная , фемен всегда как то умудрялись пройти туда куда и мышь не проскочит причем во всех странах даже в РФ, тем более у них три офиса и все в Европе Париж , Берлин, Гамбург, посмотрите на чьи гранты они живут и все станет ясно.
ChiefPlumber    11.02.2018, 01:00
Оценка:  -4
ChiefPlumber
А что? Их выходки даже ни на какую статью не тянут?
ВосставшийИзБана    11.02.2018, 01:01
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Не важно какая статья. Важно кто соучастник.
ChiefPlumber    11.02.2018, 01:01
Оценка:  -3
ChiefPlumber
"... пишут австрийские СМИ"... ВЕРЮ!!! )))
wnt    11.02.2018, 00:59
Оценка:  0
wnt
Вполне очевидно..учитывая нынешние меры безопасности, туда могли пройти только випы и их свита..просто так, сама по себе, эта феменша туда бы и не пролезла..
aprilin    11.02.2018, 00:31
Оценка:  -1
aprilin
...фемен нивилировала себя...обкончательно за деньги
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