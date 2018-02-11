Нашкодившую активистку Femen провел на Венский бал посол РФ - Геращенко

Вице-спикер Верховной Рады утверждает, что активистка Femen, протестовавшая голой грудью на Венском балу против приезда Порошенко, пришла туда с послом России.

"Отметившаяся" на Венском балу активиста Femen пришла туда вместе с послом Российской Федерации в Австрии. Об этом со ссылкой на австрийскую прессу написала на своей странице в Facebook вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"И что касается бала, президент Украины там был единственным приглашенным иностранным президентом. Был с женой, достойно представляли Украину. А вот посол РФ пришел на бал… с голой фемендевкой, как пишут австрийские СМИ. У российских топ-чиновников это что-то ментальное и возрастное, похоже. Уак достигли определенного возраста и статуса, то бал или на яхту - не с женой, а с эскортом. Скрепы такие скрепы", - написала она.

Напомним, накануне сообщалось, что в столице Австрии активистка движения Femen Алиса Виноградова разделась на красной дорожке Венского бала, протестуя против приезда президента Петра Порошенко.

До этого Femen оскандалились в Киеве, перепутав посольства Чехии и Словакии и устроив свою акцию не в том месте.

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