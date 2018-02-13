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Во время строительства Крымского моста нашли древние артефакты

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Археологи обнаружили большое количество артефактов на территории строительства Крымского моста. Всего было найдено около миллиона археологических находок.
Во время строительства моста нашли артефакты
Во время строительства моста нашли артефакты
most.life

Во время строительства Крымского моста было найдено около миллиона археологических находок, некоторые признаны артефактами. Об этом рассказал профессор кафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального университета Алексея Кияшко, сообщает Газета.RU.

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“Исследованы поселенческие и погребальные комплексы майкопской археологической культуры IV тысячелетия до нашей эры, впервые на Тамани открыты и раскопаны постройки позднего бронзового века II тысячелетия до нашей эры. Новым этапом античной археологии полуострова стало исследование сельской округи городов Фанагории и Гермонассы: загородных усадеб, некрополей, дорог, колодцев“, — рассказал Кияшко.

Кроме того, по словам ученого, были найдены артефакты времен Хазарского каганата и Тмутараканского княжества. Предполагается, что ценные находки ученые передают в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и Таманского музейного комплекса.

Напомним, в декабре, в Крыму под Бахчисараем археологическая экспедиция обнаружила в зоне строительства трассы Таврида массовое захоронение людей без голов, предположительно датируемое X-XII веками.

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Теги: археология, Крым, раскопки, Керченский мост
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