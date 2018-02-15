Пограничники РФ ликвидируют свои посты на границе с Крымом

Российская сторона снимает блок-посты, которые находились рядом с украинскими, но пропускные пункты на админгранице с полуостровом продолжают работать.

Представитель Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины Максим Сорока заявил, что российские пограничники ликвидируют блок-посты на административной границе с аннексированным Крымом, сообщает Крым.Реалии

По его словам, ранее российские пограничники сняли посты напротив КПВВ Каланчак и Чаплинка, а 14 февраля проводили мероприятия по ликвидации поста напротив Чонгара.

Сорока подчеркнул, что российские пограничники снимают свои блок-посты, которые находились в непосредственной близости с украинскими. Однако российские пропускные пункты на админгранице с Крымом продолжают функционировать.

Читай также: Украинских пограничников обстреляли с территории РФ - штаб Отмечается, что причины таких действий неизвестны. Официальных комментариев российских пограничников по этому поводу нет. Отмечается, что причины таких действий неизвестны. Официальных комментариев российских пограничников по этому поводу нет.