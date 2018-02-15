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Пограничники РФ ликвидируют свои посты на границе с Крымом

Комментариев: 2
Российская сторона снимает блок-посты, которые находились рядом с украинскими, но пропускные пункты на админгранице с полуостровом продолжают работать.
КПВВ Чонгар
КПВВ Чонгар
dpsu.gov.ua
 
Представитель Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины Максим Сорока заявил, что российские пограничники ликвидируют блок-посты на административной границе с аннексированным Крымом, сообщает Крым.Реалии.
 
По его словам, ранее российские пограничники сняли посты напротив КПВВ Каланчак и Чаплинка, а 14 февраля проводили мероприятия по ликвидации поста напротив Чонгара.
 
Сорока подчеркнул, что российские пограничники снимают свои блок-посты, которые находились в непосредственной близости с украинскими. Однако российские пропускные пункты на админгранице с Крымом продолжают функционировать.
 

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Отмечается, что причины таких действий неизвестны. Официальных комментариев российских пограничников по этому поводу нет.
 
Ранее сообщалось, что российские пограничники объявили конкурс на поставку и монтаж 50-километрового заграждения в Крыму.
 
 
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Теги: Крым, граница, Госпогранслужба, пункт пропуска
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Комментариев (2)
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realМовчанюк    15.02.2018, 09:16
Оценка:  -1
realМовчанюк
скорее всего предвидят возврат Крыма, как незаконно отжатой у соседнего государства исконно древнегреческой территории, но уже после её разграбления, сволочи!
Woodbrother    15.02.2018, 08:00
Оценка:  -4
Woodbrother
Животворящее ковровое бомбометание с Б-52 под Дор-эз-Зейрой творит свой целебный эффект ?
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