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В НАТО объяснили, почему Украину не берут в альянс

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НАТО с прошлого года часто отказывается признавать, что Украина декларирует евроатлантические стремления и не включает Украину в список "стран-аспирантов".
НАТО от нас пока далеко
НАТО от нас пока далеко
 
Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Геттемюллер настаивает, что Украина отличается от других стран, стремящихся к членству в НАТО.
 
В своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, Геттемюллер напомнила, что в этом году исполняется 10 лет от саммита в Бухаресте, где Киев получил отказ в предоставлении Плана действий относительно членства, сообщает Европейская правда.
 
Но в то же время Альянс принял решение, что Украина когда-нибудь станет членом НАТО.
 

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С тех пор, отметила заместитель генсека, остались 4 страны, которые заинтересованы в членстве в НАТО – Босния и Герцеговина, Македония, Украина и Грузия. Еще одно государство, Черногория за это время приобрела членство в альянсе.
 
“Все эти четыре страны имеют интерес касательно НАТО, но Украина – единственная, которая не заявила об этом как о части национальной политики, что она стремится к получению Плана действий относительно членства, а именно это является путем к членству в НАТО“, - заявила Роуз Геттемюллер.
 
Напомним, НАТО с прошлого года часто отказывается признавать, что Украина декларирует евроатлантические стремления и не включает Украину в список “стран-аспирантов“. Заявление Геттемюллер стало первой попыткой чиновников НАТО обосновать эту политику.
 
Президент Петр Порошенко во время встречи в Мюнхене с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом выразил заинтересованность в привлечении большей помощи НАТО для реформирования оборонного сектора.
 
 
 
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Теги: НАТО, НАТО-Украина, Мюнхенская конференция
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