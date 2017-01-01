В НАТО объяснили, почему Украину не берут в альянс

НАТО с прошлого года часто отказывается признавать, что Украина декларирует евроатлантические стремления и не включает Украину в список "стран-аспирантов".

НАТО от нас пока далеко

Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Геттемюллер настаивает, что Украина отличается от других стран, стремящихся к членству в НАТО.

В своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, Геттемюллер напомнила, что в этом году исполняется 10 лет от саммита в Бухаресте, где Киев получил отказ в предоставлении Плана действий относительно членства, сообщает Европейская правда

Но в то же время Альянс принял решение, что Украина когда-нибудь станет членом НАТО.

Читай также: Порошенко попросил ЕС и НАТО держать двери открытыми для Украины С тех пор, отметила заместитель генсека, остались 4 страны, которые заинтересованы в членстве в НАТО – Босния и Герцеговина, Македония, Украина и Грузия. Еще одно государство, Черногория за это время приобрела членство в альянсе. С тех пор, отметила заместитель генсека, остались 4 страны, которые заинтересованы в членстве в НАТО – Босния и Герцеговина, Македония, Украина и Грузия. Еще одно государство, Черногория за это время приобрела членство в альянсе.

“Все эти четыре страны имеют интерес касательно НАТО, но Украина – единственная, которая не заявила об этом как о части национальной политики, что она стремится к получению Плана действий относительно членства, а именно это является путем к членству в НАТО“, - заявила Роуз Геттемюллер.

Напомним, НАТО с прошлого года часто отказывается признавать, что Украина декларирует евроатлантические стремления и не включает Украину в список “стран-аспирантов“. Заявление Геттемюллер стало первой попыткой чиновников НАТО обосновать эту политику.