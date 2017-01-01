МИД: Не можем удовлетворить все претензии Венгрии

У Киева есть свои интересы по развитию государства, которое во многом зависит от развития украинского языка, заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

Украинские власти не смогут удовлетворить все интересы и пожелания венгерских нацменьшинств по языковому вопросу и Венгрии, которая выступает в их поддержку. Об этом сказала в эфире 5-го канала замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

По ее словам, у Украины есть свои интересы по развитию государства, которое в частности зависит и от развития языка.

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“Мы, к сожалению, потеряли очень много времени, когда мы не занимались языковыми вопросами в течение 25 лет. Без кризиса психологического или восприятия решить этот вопрос невозможно. Мы понимаем, чего мы хотим достичь. Конечно, удовлетворить полностью интересы и позиции, которые высказываются венгерским сообществом, мы не можем. У нас есть интересы по развитию государства, и развитие государства также зависит и от развития языка. Каждое государство строится на языке и культуре этого языка“, – сказала Зеркаль.

Она напомнила, что через это проходили все страны, в частности, приведя пример Франции, которая “в свое время запретила использование любого языка, кроме французкого“.

Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто призвал Украину приостановить выполнение закона Об образовании вместо того, чтобы проводить “международную кампанию лжи“, пока не будет достигнута договоренность с закарпатскими венграми.