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Венгрия заявила об украинской "кампании лжи"

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Глава МИД Венгрии призвал Киев отложить реализацию реформы образовании и согласовать с закарпатскими венграми все детали .
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто призвал Украину приостановить выполнение закона Об образовании вместо того, чтобы проводить “международную кампанию лжи“, пока не будет достигнута договоренность с закарпатскими венграми. Об этом сообщается на сайте венгерского внешнеполитического ведомства.

“Украина, так стремящаяся к интеграции в Европу, в последнее время грубо нарушила нормы международного права по защите этнических меньшинств, строгое соблюдение которых требует Европейский союз“, - отметил глава МИД Венгрии.

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По словам Сиярто, Украина “запустила международную кампанию лжи против Венгрии и закарпатских венгров“, чтобы скрыть полное пренебрежение к выводам Венецианской комиссии“.

Он указал, что представителей закарпатских венгров не пригласили на встречу с украинским правительством, где состоялись переговоры по закону Об образовании Украины в соответствии с требования комиссии.

Глава МИД Венгрии отверг информацию том, что представители венгерского меньшинства отказались приезжать на согласование новой редакции закона. Он утверждает, что у венгров были причины не ездить в Киев, так как их “пытались поставить перед фактом, что новая редакция закона, которая противоречит международным нормам, уже утверждена“.
 

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Ранее собщалось, что Венгрия и дальше планирует использовать право вето страны в НАТО, как единственный инструмент давления на Украину.

Напомним, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон “Об образовании“, который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является только государственный язык. 

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Теги: Украина, образование, Языковой вопрос, Венгрия, закон, МИД
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Комментариев (5)
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tupotigrius    17.02.2018, 08:09
Оценка:  -5
tupotigrius
Чому угори своє рило пхають завжди, коли поруч якийсь тоталітарний партнер: то вони з гітлєром, то з путлєром? Може дешевше позбавитись цієї мавпячої стаї, щоб у вікна не лазили, сміття з бака не розкидували по подвіррю та дах своїм лайном не обгажували?
tupotigrius    17.02.2018, 08:44
Оценка:  -5
tupotigrius
Подвір'ю.
Drahhok    17.02.2018, 07:36
Оценка:  0
Drahhok
Венгрия права.
tupotigrius    17.02.2018, 08:01
Оценка:  -3
tupotigrius
Нічого, переб'ється.
pkm    17.02.2018, 05:16
Оценка:  -7
pkm
Достали уже свиньи! Нос суют уроды, как шакалы только дай слабину - тут же начинают учить жить!
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