Венгрия заявила об украинской "кампании лжи"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто призвал Украину приостановить выполнение закона Об образовании вместо того, чтобы проводить “международную кампанию лжи“, пока не будет достигнута договоренность с закарпатскими венграми. Об этом сообщается на сайте венгерского внешнеполитического ведомства.
“Украина, так стремящаяся к интеграции в Европу, в последнее время грубо нарушила нормы международного права по защите этнических меньшинств, строгое соблюдение которых требует Европейский союз“, - отметил глава МИД Венгрии.
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По словам Сиярто, Украина “запустила международную кампанию лжи против Венгрии и закарпатских венгров“, чтобы скрыть полное пренебрежение к выводам Венецианской комиссии“.
Он указал, что представителей закарпатских венгров не пригласили на встречу с украинским правительством, где состоялись переговоры по закону Об образовании Украины в соответствии с требования комиссии.
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Ранее собщалось, что Венгрия и дальше планирует использовать право вето страны в НАТО, как единственный инструмент давления на Украину.
Напомним, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон “Об образовании“, который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является только государственный язык.