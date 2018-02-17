Венгрия заявила об украинской "кампании лжи"

Глава МИД Венгрии призвал Киев отложить реализацию реформы образовании и согласовать с закарпатскими венграми все детали .

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто призвал Украину приостановить выполнение закона Об образовании вместо того, чтобы проводить “международную кампанию лжи“, пока не будет достигнута договоренность с закарпатскими венграми. Об этом сообщается на сайте венгерского внешнеполитического ведомства.

“Украина, так стремящаяся к интеграции в Европу, в последнее время грубо нарушила нормы международного права по защите этнических меньшинств, строгое соблюдение которых требует Европейский союз“, - отметил глава МИД Венгрии.

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По словам Сиярто, Украина “запустила международную кампанию лжи против Венгрии и закарпатских венгров“, чтобы скрыть полное пренебрежение к выводам Венецианской комиссии“.

Он указал, что представителей закарпатских венгров не пригласили на встречу с украинским правительством, где состоялись переговоры по закону Об образовании Украины в соответствии с требования комиссии.

Глава МИД Венгрии отверг информацию том, что представители венгерского меньшинства отказались приезжать на согласование новой редакции закона. Он утверждает, что у венгров были причины не ездить в Киев, так как их “пытались поставить перед фактом, что новая редакция закона, которая противоречит международным нормам, уже утверждена“.



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Ранее собщалось, что Венгрия и дальше планирует использовать право вето страны в НАТО, как единственный инструмент давления на Украину.

Напомним, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон “Об образовании“, который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является только государственный язык.