В Ужгороде из горящего отеля спасли человека и эвакуировали 42 постояльца

Пожар произошел в одном из номеров на втором этаже.

В Ужгороде пожарные спасли одного человека и эвакуировали 42 постояльца отеля, в котором произошел пожар в одном из номеров на втором этаже.

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Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

К прибытию пожарных, в отеле была очень высокая задымленность. Спасатели в противогазах начали разведку и тушение пожара. Они вывели 42 человека на свежий воздух и спасли мужчину, который находился близко к очагу пожара и не мог самостоятельно оттуда выйти.

Травмированных и погибших не было zk.dsns.gov.ua

Пожар был локализован пожар за 25 минут, еще 8 минут потребовалось, чтобы ликвидировать возгорание.

Причину пожара и сумму ущерба выяснят специалисты. Травмированных и погибших не было.

Напомним, 9 февраля во время пожара во Львове на улице Научной патрульные спасли мужчину из горящей квартиры и помогли эвакуировать 30 человек из многоэтажного дома.

Ранее 7 февраля в Одессе патрульные полицейские спасли мужчину, который примерз босыми ногами к крыше дома.