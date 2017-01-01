В Павлограде задержали пьяного с гранатой и марихуаной

При осмотре личных вещей жителя Павлограда обнаружили и изъяли гранату, а также вещество растительного происхождения, по внешним признакам похожее на марихуану.

У жителя Павлограда нашли вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое средство

В полицию Павлограда Днепропетровской области поступило сообщение о том, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения держит в руке гранату. Об этом в среду, 21 февраля, пишет gorod.dp со ссылкой на ГУНП Днепропетровской области.

Прибыв на место происшествия, правоохранители задержали местного жителя. При осмотре личных вещей у мужчины обнаружили и изъяли гранату, а также вещество растительного происхождения, по внешним признакам похожее на марихуану.

Все изъятое направили на экспертизу.

Мужчину задержали и доставили в Павлоградский отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

По указанным фактам сведения внесены в ЕРДР.

В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, ранее в Харькове задержали мужчину, у которого нашли гранату.