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В Тернополе ударили ножом экс-депутата

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Бывшего депутата городского совета Тернополя от фракции ВО Свобода Игоря Турского неизвестный ножом ранил на улице. Ему наложили жгут и госпитализировали.
На экс-депутата напали посреди города
На экс-депутата напали посреди города
facebook.com/o.riznyk

Неизвестный в Тернополе ранил ножом бывшего депутата городского совета от фракции ВО Свобода Игоря Турского. Об этом у себя в Facebook сообщил его товарищ, экс-депутат горсовета Иван Сороколит.

"Игоря Турского подрезали достаточно сильно. В центре города. У кафе Лампа. Игорь шел за сыном в школу. Я был рядом с ним... Подбежало существо сзади, пырнуло со всей силы в бедро и сбежало. Сразу вообще не поняли, что произошло... Было несколько свидетелей этого всего", - написал Сороколит.

По его данным, кровь остановил прохожий, наложив жгут. После этого раненого забрала скорая, сейчас его готовят к операции.

"Конфликтов ни с кем, кроме, сами знаете с кем, уже больше года ни у меня, ни у Турского нет", - подчеркнул Сороколит.

Напомним, возле одного из супермаркетов в Святошинском районе Киеве неизвестный напал с ножом на троих молодых людей

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Теги: депутаты, Тернополь, нападение, нож
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Источник: korrespondent.net

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