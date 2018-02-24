На Донбассе создают спецотряды для подавления инакомыслия - разведка

Комплектование личным составом будет осуществляться за счет резервистов.

Оккупационные власти на Востоке Украины создают новые так называемые подразделения охраны с полицейскими функциями, основной целью которых будет подавление гражданского неповиновения. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, сообщает Укринформ.

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“По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российская оккупационная власть с целью усиления контроля за населением на временно оккупированных территориях Востока Украины осуществляет мероприятия по созданию новых так называемых военизированных структур с полицейскими функциями. Предполагается, что основной задачей таких подразделений будет подавления любых акций гражданского неповиновения “, - сказал Гуцуляк.

Ранее сообщалось о том, что Украина должна быть готова к широкомасштабной агрессии.