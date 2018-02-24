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На Донбассе создают спецотряды для подавления инакомыслия - разведка

Комментариев: 1
Комплектование личным составом будет осуществляться за счет резервистов.
Новая структура будет обладать полицейскими функциями
Новая структура будет обладать полицейскими функциями
Getty Images

Оккупационные власти на Востоке Украины создают новые так называемые подразделения охраны с полицейскими функциями, основной целью которых будет подавление гражданского неповиновения. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, сообщает Укринформ.

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“По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российская оккупационная власть с целью усиления контроля за населением на временно оккупированных территориях Востока Украины осуществляет мероприятия по созданию новых так называемых военизированных структур с полицейскими функциями. Предполагается, что основной задачей таких подразделений будет  подавления любых акций гражданского неповиновения “, - сказал Гуцуляк.

Ранее сообщалось о том, что Украина должна быть готова к широкомасштабной агрессии.

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Теги: донбасс, спецотряды, инакомыслие
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Комментариев (1)
Ярослав    24.02.2018, 21:04
Оценка:  -1
Ярослав
оттуда сваливать пора, а они "создают".....
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