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В Крыму преследуют участников Украинского культурного центра

Комментариев: 2
Крымские типографии отказываются печатать газету, которую издает Украинский культурный центр, ссылаясь на письма от правоохранительных органов России.
Украинцев и все украинское преследуют в Крыму
Украинцев и все украинское преследуют в Крыму
Подконтрольная России, так называемая "прокуратура Крыма" вызвала для проверки участников Украинского культурного центра, рассказала участница центра Ольга Павленко, сообщает Радио Свобода.
 
Кроме того, "прокуратура" пришла с проверкой в библиотеку Симферополя, где активисты проводили свои мероприятия.
 
"Сотрудники прокуратуры проверяют библиотеку, где мы занимались вышиванием. Представьте, только вышиванием!" – отметила Павленко.
 
 
Активисты также рассказали, что типографии отказываются печатать газету, которую издает Украинский культурный центр, ссылаясь на письма от правоохранительных органов России, где газета "Кримський терен" на украинском языке называется "экстремистским материалом".
 
Напомним, активисты Украинского культурного центра в Крыму 26 августа 2017 года презентовали первый экспериментальный выпуск издания "Кримський Терен" на украинском и русском языках.
 
В первом выпуске была опубликована инструкция для вступления в вузы материковой Украины, материал о блокировке интернет-СМИ в Крыму, фрагменты последнего слова крымского политзаключенного Владимира Балуха, а также историческое исследование Леонида Кузьмина об украинских землях.
 
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Теги: Украина-Россия, Крым, прокуратура, аннексия Крыма, новости Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ChiefPlumber    24.02.2018, 21:04
Оценка:  -1
ChiefPlumber
И фото... достойное...
banderivets1    24.02.2018, 21:04
Оценка:  -2
banderivets1
А кое-кто удивляется, что в киевском российском культурном центре провели воспитательную работу!
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