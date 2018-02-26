СМИ: В Феодосии включили резервное питание

В Феодосии была дана команда перевести часть потребителей на резервные источники питания в связи с морозами и увеличением потребления электроэнергии.

В Крыму снова проблемы с электричеством Getty Images

Часть потребителей в аннексированной Феодосии утром 26 февраля перевели на резервные источники питания в связи с морозами и увеличением потребления электроэнергии.

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Об этом сообщает местное издание Кафа со ссылкой на начальника феодосийского отделения Крымэнерго Владимира Попенкова.

По его словам, уже в 8 утра понедельника, 26 февраля, была дана команда перевести часть потребителей на резервные источники питания в связи с морозами и увеличением потребления электроэнергии.

“Лимита как такового нет, но все регламентные генераторы, которые у нас есть на территории Феодосии, должны быть запущенны. Сейчас потребляем порядка 40 мВт – это нагрузка на 7 утра. Прогнозируется повышение нагрузки до 50 мВт“, – сообщил Попенков.

Напомним, в разгар курортного сезона в Крыму произошло полное отключение электроэнергии из-за технической неисправности системы в Ставропольском крае соседней России.