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СМИ: В Феодосии включили резервное питание

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В Феодосии была дана команда перевести часть потребителей на резервные источники питания в связи с морозами и увеличением потребления электроэнергии.
В Крыму снова проблемы с электричеством
В Крыму снова проблемы с электричеством
Getty Images

Часть потребителей в аннексированной Феодосии утром 26 февраля перевели на резервные источники питания в связи с морозами и увеличением потребления электроэнергии.

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Об этом сообщает местное издание Кафа со ссылкой на начальника феодосийского отделения Крымэнерго Владимира Попенкова.

По его словам, уже в 8 утра понедельника, 26 февраля, была дана команда перевести часть потребителей на резервные источники питания в связи с морозами и увеличением потребления электроэнергии.

“Лимита как такового нет, но все регламентные генераторы, которые у нас есть на территории Феодосии, должны быть запущенны. Сейчас потребляем порядка 40 мВт – это нагрузка на 7 утра. Прогнозируется повышение нагрузки до 50 мВт“, – сообщил Попенков.

Напомним, в разгар курортного сезона в Крыму произошло полное отключение электроэнергии из-за технической неисправности системы в Ставропольском крае соседней России.

 

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Теги: Крым, Феодосия, электричество, отключение электричества
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