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Сепаратисты обстреляли беспилотник ОБСЕ

Спецтема: Война на Донбассе
Комментариев: 1
Огонь был направлен на БПЛА СММ, который впоследствии приземлился без повреждений. Всего миссия услышала 18 выстрелов из стрелкового оружия.
Сепаратисты пытались сбить беспилотник ОБСЕ
Сепаратисты пытались сбить беспилотник ОБСЕ
ОБСЕ / Facebook

Сепаратисты пытались сбить беспилотник  мониторинговой миссии ОБСЕ в 26 километрах от Донецка. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном во вторник, 27 февраля. 

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“В направлении беспилотного летательного мини-аппарата СММ велся огонь из стрелкового оружия. Осуществляя полет мини-БПЛА со своей позиции к юго-западу от Сарабаш (бывшая Коммунаровка) команда СММ слышала 18 выстрелов из стрелкового оружия. Там в районе западной окраины населенного пункта пролетал беспилотник“, - отметили в пресс-службе.

По оценке патруля миссии, огонь был направлен на БПЛА СММ, который впоследствии приземлился без повреждений.

“Беспилотник зафиксировал четыре самоходные гаубицы (2С1 Гвоздика, 122 мм) в этом районе“, - уточнили в пресс-службе. 

Напомним, ранее сообщалось, что наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали в промышленной зоне Донецка 28 танков и свыше 30 единиц бронированной техники.

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Теги: Донецк, ОБСЕ, обстрел, беспилотник, сепаратисты, Миссия ОБСЕ на Донбассе
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Комментариев (1)
Letohradek    28.02.2018, 11:37
Оценка:  -1
Letohradek
Пора посылать боевые беспилотники, что бы у сепаров не возникало желание их сбивать.
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