Сепаратисты обстреляли беспилотник ОБСЕ

Огонь был направлен на БПЛА СММ, который впоследствии приземлился без повреждений. Всего миссия услышала 18 выстрелов из стрелкового оружия.

Сепаратисты пытались сбить беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ в 26 километрах от Донецка. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном во вторник, 27 февраля.

Читай также: Сепаратисты не дали наблюдателям осмотреть гумконвой из РФ

“В направлении беспилотного летательного мини-аппарата СММ велся огонь из стрелкового оружия. Осуществляя полет мини-БПЛА со своей позиции к юго-западу от Сарабаш (бывшая Коммунаровка) команда СММ слышала 18 выстрелов из стрелкового оружия. Там в районе западной окраины населенного пункта пролетал беспилотник“, - отметили в пресс-службе.

По оценке патруля миссии, огонь был направлен на БПЛА СММ, который впоследствии приземлился без повреждений.

“Беспилотник зафиксировал четыре самоходные гаубицы (2С1 Гвоздика, 122 мм) в этом районе“, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали в промышленной зоне Донецка 28 танков и свыше 30 единиц бронированной техники.