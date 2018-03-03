Миротворцы на Донбассе: Украине предложили помощь

Финляндия и еще ряд стран вызвались предоставить своих военнослужащих для миротворческой миссии на Донбассе. Также планируются переговоры со Швецией о ее участии.

Ряд стран заявили о своей готовности принять участие в возможной миротворческой операции на востоке Украины. Об этом рассказал министр обороны Степан Полторак, сообщается на официальном сайте Минобороны.

"Я недавно вернулся из Хельсинки, Республика Финляндия, где встречался со своим коллегой и президентом этой страны. Их руководство подтвердило свое решение при необходимости принять участие в миротворческой миссии на востоке нашего государства. Есть также и другие страны мира, которые готовы принять участие в миссии ООН на Донбассе", - отметил министр.

По его словам, 5 марта в Киеве с официальным визитом будет находиться министр обороны Швеции, с которым Полторак планирует обсудить участие шведских военнослужащих в миротворческой миссии на востоке Украины.

"Мы работаем для того, чтобы этот вопрос максимально решить без человеческих потерь, а мирным путем", - подчеркнул он.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не возражает против размещения миротворцев по всей территории Украины.

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