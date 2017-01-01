Порошенко подписал закон об уголовной ответственности за доведение до суицида

Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации в парламентской газете Голос Украины.

Показатели количества самоубийств в Украине - одни из самых высоких в Европе newsru.co.il

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который предполагает до 3 лет ограничения или лишения свободы за доведение до самоубийства.

Об этом свидетельствуют данные по законопроекту № 4088 на сайте Верховной Рады Украины.

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За доведение до самоубийства или до попытки самоубийства злоумышленнику будет грозить ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет. В том числе, если с человеком жестоко обращались, шантажировали, систематически унижали или же принуждали делать то, что он не хотел.

В норме закона также оговариваются “склонение к самоубийству“ и “иные действия, способствующие совершению самоубийства“.

Как известно, ранее случаи суицидов среди детей и подростков были связаны с так называемыми “группами смерти“ в соцсетях.

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Напомним, 26 февраля главный военный прокурор Анатолий Матиос назвал мерзавцем генерала, ответственного за реабилитацию бойцов ВСУ.