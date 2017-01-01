В Бердичеве найдены мертвыми восемь человек

Соседка обратила внимание на то, что никто из семьи вторые сутки не выходит из квартиры. Она также заметила исходящий из дома странный запах.

В городе Бердичев Житомирской области в частном доме на улице Белопольской обнаружены мертвыми восемь человек. Об этом сообщает местное издание Бердичев.biz в понедельник, 5 марта.

Полиция вскрыла дом, в котором по предварительной информации проживало шесть взрослых и двое детей. Было обнаружено осемь трупов – семья из шести человек и двое гостей – говорится в сообщении.

Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.

На месте происшествия находится полиция, МЧС, медики, сотрудники газовой службы и пресдтавители местной власти.

Пресс-секретарь полиции Житомирской области Алла Ващенко в комментарии телеканалу 112 Украина сообщила, что вызов поступил около 19:30. По ее словам, гибель восьми человек подтверждена.

Как стало известно, внимание на то, что никто из семьи вторые сутки не выходит из квартиры, обратила соседка. Она также заметила исходящий из квартиры странный запах.

Согласно имеющейся информации, в квартире были обнаружены тела мужа и жены, владельцев жилья, двоих их детей, 1990 г.р. и 1997 г.р., двоих внуков – мальчику было три года, девочке должно было в марте исполниться год. Кроме них, среди погибших также девушка сына владельцев дома и соседка, которая, по предварительной версии, зашла к ним по своим делам.

Версию насильственной смерти полиция пока что не рассматривает, однако Алла Ващук отметила, что окончательно ответить на вопрос о причинах гибели людей можно будет только после проведения вскрытия.

Полиция также установила, что в доме работало печное отопление, а в квартире находилась раскаленная плита. Предполагается, что именно она и стала источником угарного газа в помещении.

Напомним, в Ивано-Франковске погибла семья из шести человек, по предварительным данным, отравившись угарным газом.

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