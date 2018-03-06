Стало известно, сколько денег потратят на дороги в этом году

Кабмин утвердил пять отдельных бюджетных программ по ремонту и строительству автодорог.

За ремонт некоторых дорог власти берутся только посте массовых протестов Facebook.com / Михаил Русанюк

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Кабинет министров Украины утвердил пять отдельных бюджетных программ ремонта и строительства дорог на 2018 год.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Укравтодора Славомир Новак, передает РБК-Украина.

Так бюджет основной программы будет составлять 6,6 млрд гривен. Она предусматривает продолжение ремонтных работ на тех участках дорог, которые начали ремонтировать в прошлом году.

Также утверждены пять отдельных бюджетных программ с отдельным финансированием.

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“Первая - это проект GО Highway, на который планируется выделить 4 миллиарда гривен и в рамках которого мы должны практически полностью отремонтировать дорогу от Львова до Умани. Вторая - позволит продолжить ремонт дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский, на который будет выделено 2 миллиарда гривен. Эти средства будут направлены на завершение строительства обхода вокруг города Лубны в Полтавской области и окончание ремонта на участке Харьков - Славянск в Харьковской области“, - рассказал Новак.

Третья программа на сумму 1 млрд гривен предусматривает отдельное бюджетное финансирование ремонта дороги Р-46 Харьков-Ахтырка в Харьковской и Сумской областях.

Четвертая - программа по ремонту дороги Н-03 Черновцы - Хмельницкий - Житомир, на которую выделят также 1 млрд гривен.

Пятая - на сумму 2 млрд гривен отремонтируют дорогу Н-31 Днепр-Решетиловка в Днепропетровской и Полтавской областях.

Напомним, 3 марта в Киеве автомобиль провалился под асфальт.