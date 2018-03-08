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Собчак попала в базу Миротворца

Комментариев: 2
Журналистку и кандидата в президенты России обвиняют в сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения в Крым в апреле 2014 года.
Ксения Собчак теперь есть в базе Миротворца
Ксения Собчак теперь есть в базе Миротворца
EPA/UPG

Кандидат в президенты РФ, журналистка Ксения Собчак попала в базу данных сайта Миротворец из-за посещения Крыма в апреле и июле 2014 года.

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“Манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов. В 2014 году оправдывала российскую оккупацию АР Крым“, – отметили на Миротворце.

 
 
 


Примечательно, что в раздел Чистилище Собчак внесли сегодня, 7 марта, хотя Крыма она посещала четыре года назад.

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Ранее Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в РФ с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины. В ответ глава МИД Украины Павел Климкин назвал “шизофренией“ просьбу Собчак насчет Крыма.

 

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Теги: Крым, Ксения Собчак, Собчак, база данных Миротворец, сайт Миротворец
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Комментариев (2)
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Yzenykkrasavchik    08.03.2018, 00:52
Оценка:  +1
Yzenykkrasavchik
А смысл тогда посещать иностранцем в Крым через Украину если их не пускают? Вот хотят они мониторит нарушение прав татар, но упс...
Gidnyk    08.03.2018, 00:52
Оценка:  +1
Gidnyk
Не пустили лошадку в Крым. Зато попиарится. Чего она, собственно, и добивалась.
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