Собчак попала в базу Миротворца

Журналистку и кандидата в президенты России обвиняют в сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения в Крым в апреле 2014 года.

Ксения Собчак теперь есть в базе Миротворца EPA/UPG

Кандидат в президенты РФ, журналистка Ксения Собчак попала в базу данных сайта Миротворец из-за посещения Крыма в апреле и июле 2014 года.

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“Манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов. В 2014 году оправдывала российскую оккупацию АР Крым“, – отметили на Миротворце.



Примечательно, что в раздел Чистилище Собчак внесли сегодня, 7 марта, хотя Крыма она посещала четыре года назад.

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Ранее Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в РФ с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины. В ответ глава МИД Украины Павел Климкин назвал “шизофренией“ просьбу Собчак насчет Крыма.