В Кривом Роге нашли повешенным военнослужащего

Тело молодого человека висело на дереве возле карьера. Полиция подозревает самоубийство, однако рассматриваются и другие версии.

Тело 19-летнего военнослужащего 11 марта нашли повешенным Кривом Роге, возле карьера в Терновском районе, сообщает сайт города Кривой Рог.

Обнаружили тело военнослужащего местные жители. Он был повешен на дереве рядом с одним из карьеров.

Полиция направила тело на судмедэкспертизу.

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Также правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой “самоубийство“. Однако полицейские рассматривают и другие версии трагедии. Следствие проводит полиция Кривого Рога.

Ранее, 14 февраля, нашли повешенным военного в Полтаве.

Напомним, по данным главного военного прокурора Матиоса, в 2018 году в ВСУ по два суицида в неделю.