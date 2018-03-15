МИД Украины: Euronews забыл об оккупации Крыма

Телеканал не упомянул, что территория Крыма на данный момент является оккупированной Россией.

Участие крымчан 18 марта в выборах президента РФ делает их не лигитимными EPA/UPG

Министерство иностранных дел Украины призывает телеканал Euronews исправить сюжет о визите президента Российской Федерации в аннексированный Россией Крым, поскольку журналисты не упомянули об оккупации полуострова.

Об этом 15 марта сообщила спикер министерства Марьяна Беца на своей странице в Twitter.

“Euronews: ни слова о российской оккупации Крыма, незаконных выборах. Журналистика должна основываться на фактах“, - написала Беца.

По ее словам, “такой подход неприемлем“.

“Мы призываем Euronews исправить статью в соответствии с международными законами и стандартами“, - добавила спикер.

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Стоит отметить, что ранее Euronews уже уличали в неупоминании аннексии Крыма в своих сюжетах. В последний раз это было замечено в сюжете о военных учениях для крымских детей, в котором не было информации, что Крым был аннексирован Россией в 2014 году.

Напомним, 15 февраля в Венгрии изъяли карту с “российским“ Крымом и “молдавской“ Одессой.