Появились фото с места смертельного взрыва в Доброполье

Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

В городе Доброполье Донецкой области в квартире многоэтажного дома прогремел взрыв. Пострадала бывшая семейная пара - мужчина погиб, а женщина получила осколочные ранения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Трагедия произошла утром 15 марта. Жительница дома сообщила в полицию, что услышала звук взрыва в квартире на 3 этаже.

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В момент взрыва в квартире находился ее 23-летний хозяин со своей бывшей женой. Мужчина погиб. А 30-летняя женщина получила телесные ранения и была доставлена в больницу. Госпитализация ей не потребовалась.

“По предварительным данным, взрывчатый предмет мужчина приобрел у местного жителя. Подозреваемый задержан“, - уточнили в полиции.

Полиция выясняет, что взорвалось police.dn.ua

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По факту взрыва открыто уголовное производство с предварительными квалификациями по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) и ст. 115 с пометкой “самоубийство“ Уголовного кодекса Украины.

Женщина получила ранения, но от госпитализации отказалась police.dn.ua

Напомним, 15 марта в Деснянском районе Киева (на Троещине) мужчина бросил гранату в патрульных полицейских, когда те потребовали его документы для проверки.