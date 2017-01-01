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Полиция выявила на Волыни 6 км "частного" нефтепровода

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Задержана целую банда, кравшая топливо из нефтепровода Дружба.
Для хранения похищенных продуктов преступники использовали нежилые помещения
Для хранения похищенных продуктов преступники использовали нежилые помещения
facebook/полиция

В Волынской области задержали 15 человек, которые подозреваются в массовых хищениях топлива из нефтепроводов. С начала месяца они похитили более 160 тыс. литров дизельного топлива, причинив ущерб в размере 4 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Нацполиции.

По данным полиции, группа состояла из 25 человек. Они занималась хищениями на территории Волынской и Львовской областей. 

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Подозреваемые осуществили “врезку“ и в крупнейшую в мире систему магистральных нефтепроводов Дружба. А чтобы скрыть преступление, банда проложила свой собственный трубопровод длиной 6 км и вывела его на территорию частного дома.

“По результатам обысков правоохранители изъяли 60 тыс. литров похищенного дизельного топлива, 5 тыс. долларов, 2 тыс. евро и более 20 тыс. гривен. А также оружие, спецтехнику и оборудование“, - отметили в полиции.

Предварительно действия задержанных квалифицированы по ч. 5 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 292 (повреждение объектов магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса. Сейчас продолжаются следственные действия. 

Напомним, ранее сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции сообщили о задержании топ-менеджера Ощадбанка, укравшего более 16 млн гривен.

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Теги: нефть, топливо, кража, трубопровод, нефтепровод, Волыньа
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