Выборы президента России: онлайн
В воскресенье, 18 марта, в России проходят выборы президента. Есть восемь кандидатов, допущенных к выборам: Владимир Путин, Ксения Собчак, Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.
МИД и МВД Украины заявили, что россияне в Украине не будут допущены на голосование в российские дипучреждения. Партии Национальный корпус, Свобода и Правый сектор также намерены блокировать избирательные участки.
Россия впервые проводит выборы президента в Крыму. Украина, а также ряд других стран (Канада, Эстония, Финляндия) выборы на аннексированном полуострове не признают.
Проголосовали и другие кандидаты в президенты - лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии Яблоко Григорий Явлинский и представитель КПРФ, бывший директор совхоза Павел Грудинин.
В российском посольстве подтвердили, что на территории Украины участки для голосования на выборах президента РФ открыты, но голосовать могут только сотрудники дипломатических учреждений - простых граждан не пускают.
Действующий президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах. Он пришел на избирательный участок 2151, расположенный в Академии наук. После голосования глава России заявил, что считает для себя успешным любой процент голосов, который даёт ему право исполнять обязанности президента.
Пока иностранные министры бойкотируют наши выборы, Путин уже проголосовал 😁https://t.co/NTZvMyZzBs <- кто договорился#Выборы2018— Актуальная Европа (@ActuallyEurope) 18 марта 2018 г.
⤵️голосующий Путин pic.twitter.com/lXK1QVVFq7
В Крыму голосование идет на 1206 избирательных участках, среди которых 42 — временных. Зарегистрированы 1,49 миллиона избирателей. Оккупанты говорят, что на отдельных участках уже очереди желающих голосовать.
Местные жители сообщили LIGA.net, что в Симфереполе заметно увеличилось количество людей на улицах и в транспорте - “прямо как летом“. Кроме того, они сообщают, что на полуострове активно рекламировалась услуга голосования не на своем участке, подобные уведомления приходили на почту.
В России открылись избирательные участки.