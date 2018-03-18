Выборы президента России: онлайн

В России проходят выборы президента. С победителем все давно ясно, основная проблема Кремля - обеспечить явку. Также Украины и западные партнеры не признают проведение выборов в Крыму .

В воскресенье, 18 марта, в России проходят выборы президента. Есть восемь кандидатов, допущенных к выборам: Владимир Путин, Ксения Собчак, Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

МИД и МВД Украины заявили, что россияне в Украине не будут допущены на голосование в российские дипучреждения. Партии Национальный корпус, Свобода и Правый сектор также намерены блокировать избирательные участки.

Россия впервые проводит выборы президента в Крыму. Украина, а также ряд других стран (Канада, Эстония, Финляндия) выборы на аннексированном полуострове не признают.