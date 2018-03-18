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Выборы президента России: онлайн

Комментариев: 2
В России проходят выборы президента. С победителем все давно ясно, основная проблема Кремля - обеспечить явку. Также Украины и западные партнеры не признают проведение выборов в Крыму .
Выборы президента в России 18 марта 2018 года
Выборы президента в России 18 марта 2018 года
EPA/UPG

В воскресенье, 18 марта, в России проходят выборы президента. Есть восемь кандидатов, допущенных к выборам: Владимир Путин, Ксения Собчак, Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

МИД и МВД Украины заявили, что россияне в Украине не будут допущены на голосование в российские дипучреждения. Партии Национальный корпус, Свобода и Правый сектор также намерены блокировать избирательные участки.

Россия впервые проводит выборы президента в Крыму. Украина, а также ряд других стран (Канада, Эстония, Финляндия)  выборы на аннексированном полуострове не признают.

09:40

Проголосовали и другие кандидаты в президенты - лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии Яблоко Григорий Явлинский и представитель КПРФ, бывший директор совхоза Павел Грудинин.

Грудинин на выборах
Грудинин на выборах
EPA/UPG

09:30

В российском посольстве подтвердили, что на территории Украины участки для голосования на выборах президента РФ открыты, но голосовать могут только сотрудники дипломатических учреждений - простых граждан не пускают.

09:20

Действующий президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах. Он пришел на избирательный участок 2151, расположенный в Академии наук. После голосования глава России заявил, что считает для себя успешным любой процент голосов, который даёт ему право исполнять обязанности президента.

08:12

В Крыму голосование идет на 1206 избирательных участках, среди которых 42 — временных.  Зарегистрированы 1,49 миллиона избирателей. Оккупанты говорят, что на отдельных участках уже очереди желающих голосовать.

Местные жители сообщили LIGA.net, что в Симфереполе заметно увеличилось количество людей на улицах и в транспорте - “прямо как летом“. Кроме того, они сообщают, что на полуострове активно рекламировалась услуга голосования не на своем участке, подобные уведомления приходили на почту.

01:10

В России открылись избирательные участки.

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Теги: Россия, РФ, выборы, президент, выборы президента РФ, выборы в России
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Комментариев (1)
Бувший_східняк    18.03.2018, 09:36
Оценка:  -3
Бувший_східняк
Краще б гроші на вибори (все одно буде Путін) пустили б на той же кримський міст. Може б добудували швидше і, можливо, простояв довше хоч трохи....
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