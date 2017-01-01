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В консульстве РФ в Одессе полиция искала взрывчатку

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Работников учреждения эвакуировали.
Людей призвали уйти из-за угрозы взрыва
Людей призвали уйти из-за угрозы взрыва
dumskaya.net

В Одессе неизвестный позвонил в полицию на линию 102 и сообщил о якобы заминировании консульства Росийской Федерации.

Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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“Информация о заминировании поступила в 8:20. На место происшествия сразу выехали специалисты-взрывотехники. Работников учреждения эвакуировали. Проводится проверка“, - отметили в полиции.

Позже  в полиции сообщили, что взрывчатку не нашли.

“В ходе обследования территории Российского консульства в Одессе взрывоопасных предметов обнаружено не было. Во время проведения мероприятий были эвакуированы около 300 человек. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины“, - говорится в сообщении.

Напомним, в день проведения выборов президента Российской Федерации, 18 марта, россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта.

 

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Теги: Одесса, Россия, консульство, минирование, взрывчатка
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