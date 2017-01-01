Упрощенный визовый режим вводится между Украиной и Кувейтом

Президент Порошенко сегодня отправился с трехдневным визитом на Ближний Восток, в ходе которого планирует посетить также Катар.

Кувейт знает, что такое иностранная агрессия, в частности, со стороны Ирака president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко договорился с Эмиром Государства Кувейт шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом об упрощении визового режима.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

“Кувейт включит Украину в перечень государств, гражданам которых визы оформляются в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде“, - говорится в сообщении.

Также Порошенко выразил благодарность кувейтскому руководству за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства.

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Лидеры обсудили перспективы взаимодействия в рамках непостоянного членства Кувейта в Совете безопасности ООН в 2018-2019 годах, в частности, по вопросу миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса, и членства Украины в Совете по правам человека ООН в 2018-2020 годах.

Эмир Государства Кувейт подчеркнул, что его страна последовательно выступает против любой агрессии в отношении государств. Поскольку Кувейт знает, что такое иностранная агрессия, в частности, со стороны Ирака.

Кроме того, стороны согласились с необходимостью предпринимать дальнейшие скоординированные меры с целью наращивания объемов двустороннего товарооборота.

Как сообщалось 14 марта, Еврокомиссия изменит правила выдачи шенгенских виз.