Еврокомиссия изменит правила выдачи шенгенских виз

Еврокомиссия объявила о разработке поправок в визовые правила Евросоюза. Они коснутся сроков выдачи виз, процедуры ее заполнения и подачи, цены консульского сбора.

Еврокомиссия объявила о разработке поправок в визовые правила Евросоюза, направленных на упрощение въезда в шенгенское пространство. Об этом говорится в документе, размещенном на официальном сайте Еврокомиссии в среду, 14 марта.

Так, основным нововведением должно стать ощутимое сокращение максимальных сроков выдачи виз - с 15 до 10 дней. Также заявку на визу можно будет подавать за шесть месяцев до поездки. Процедуру ее заполнения и подачи предполагается сделать полностью в электронном виде.

Также планируют ввести еще одну категорию виз - краткосрочных. Они будут выдаваться непосредственно на границе. Их получатели смогут находиться только на территории той страны, в которой она выдана.

Отмечается также, что туристы, которые регулярно приезжают в ЕС, смогут рассчитывать на получение долгосрочных многократных виз со сроком действия от 1 года до 5 лет в ускоренном порядке.

Кроме этого, Еврокомиссия намерена повысить цену консульского сбора для граждан третьих стран - с 60 до 80 евро.

Напомним, в ночь на 11 июня 2017 года официально вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом. Так, все граждане Украины при наличии биометрического паспорта могут посещать 30 стран Европы без виз и находиться там до 90 дней в течение 180 дней, а именно все страны-члены ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet