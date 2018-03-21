Украина прекратила экономическое сотрудничество с Россией

Программа экономического сотрудничества с Россией, разработанная в 2010 году и рассчитанная на 2011-2020 годы, аннулирована.

Украина и РФ больше не являются экономическими партнерами depositphotos.com

В среду 21 марта правительство Украины приняло решение расторгнуть программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. Об этом сообщает УНИАН.

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Программа предусматривала устранение торговых барьеров и сотрудничество в энергетическом секторе. Соответствующее решение парламентарии поставили на повестку дня, большинство проголосовало “за“ .

Отметим, что данная программа была разработана после решения 17 мая 2010 года. Тогдашние президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович договорились о сотрудничестве и восстановлении репутационных потерь в результате конфликтов в 2006-2009 годах.

Экономические отношения между Украиной и Россией резко испортились в 2014 году, когда помимо военной агрессии, Россия развязала еще и экономическую войну, введя эмбарго на ряд чувствительных товаров украинского экспорта.

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На сегодняшний день доля России в украинском экспорте составляет менее 9%, когда до 2014 года это были стабильные 30%.

Напомним, во вторник 20 марта во Львовском облсовете требовали разорвать дипломатические отношения с РФ.

Также напоминаем, что 18 декабря Кабмин разорвал соглашение с РФ о военном сотрудничестве.