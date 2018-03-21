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Украина прекратила экономическое сотрудничество с Россией

Комментариев: 2
Программа экономического сотрудничества с Россией, разработанная в 2010 году и рассчитанная на 2011-2020 годы, аннулирована.
Украина и РФ больше не являются экономическими партнерами
Украина и РФ больше не являются экономическими партнерами
depositphotos.com

В среду 21 марта правительство Украины приняло решение расторгнуть программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. Об этом сообщает УНИАН.

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Программа предусматривала устранение торговых барьеров и сотрудничество в энергетическом секторе. Соответствующее решение парламентарии поставили на повестку дня, большинство проголосовало “за“ .

Отметим, что данная программа была разработана после решения 17 мая 2010 года. Тогдашние президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович договорились о сотрудничестве и восстановлении репутационных потерь в результате конфликтов в 2006-2009 годах.

Экономические отношения между Украиной и Россией резко испортились в 2014 году, когда помимо военной агрессии, Россия развязала еще и экономическую войну, введя эмбарго на ряд чувствительных товаров украинского экспорта.

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На сегодняшний день доля России в украинском экспорте составляет менее 9%, когда до 2014 года это были стабильные 30%.

Напомним, во вторник 20 марта во Львовском облсовете требовали разорвать дипломатические отношения с РФ.

Также напоминаем, что 18 декабря Кабмин разорвал соглашение с РФ о военном сотрудничестве. 

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Теги: Украина, Россия, разрыв отношений с РФ, экономика
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Комментариев (3)
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Shurat77    21.03.2018, 13:54
Оценка:  -3
Shurat77
за последние 4 года Украина откатилась на 20 лет назад ((
WTF2wtf    21.03.2018, 14:05
Оценка:  +2
WTF2wtf
зато Донбасс Раша подняла до космических высот!
расцвел регион!
Vasya_iz_Ivanovo    21.03.2018, 14:14
Оценка:  -1
Vasya_iz_Ivanovo
Ужа теперича Украина расцветут!
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