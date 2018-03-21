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В Украине запретили выдавать паспорта в виде книжки

Комментариев: 9
Решение принято в связи с тем, что подразделения Миграционной службы в полном объеме обеспечены всем необходимым для оформления и выдачи паспорта в форме ID-карточки.
Украинцев хотят перевести на id-карточки
Украинцев хотят перевести на id-карточки
facebook.com/dmsu.gov.ua

Кабинет Министров на своем сегодняшнем заседании, 21 марта, принял постановление о запрете оформлять паспорт гражданина Украины с использованием бланка в форме книжки, сообщают Украинские новости.

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Изменения внесены в постановление Кабмина Об утверждении образца бланка, технического описания и порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возврата государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины №302 от 25 марта 2015 года.

Кабмин исключил положение, предусматривающее, что до завершения работы по обеспечению в полном объеме территориальных подразделений Государственной миграционной службы материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта гражданина Украины в форме ID-карточки, паспорт гражданина Украины может оформляться с использованием бланка паспорта гражданина в форме книжечки.

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что такое решение принимается, так как подразделения Миграционной службы в полном объеме обеспечены материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта в форме ID-карточки.

По данным Министерства внутренних дел, разработавшего проект постановления, на 13 февраля 2018 года оформлено 1 542 538 паспортов граждан Украины с бесконтактным электронным носителем в форме ID-карточки.

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Постановление №302 предусматривает, что принятие документов для оформления паспорта гражданина Украины, который не содержит бесконтактного электронного носителя, прекращается с 1 ноября 2016 года, при этом паспорт без электронного носителя, оформленный и выданный до 1 ноября 2016 года действителен в течение срока, на который он выдан.

Напомним, за январь 2018 года 101 521 человек получил ID-карточку, а всего такой документ имеют более миллиона граждан Украины .  ID-карта позволяет, к примеру, летать в Турцию без наличия заграничного паспорта.

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Теги: паспорт, Кабмин Украины, ID-карта
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Комментариев (9)
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zveroboy111    21.03.2018, 15:35
Оценка:  0
zveroboy111
На фотографії Мар'яна Ткаченко ... Вона ж Ганна Федоренко ... Вона ж Елла Кацнельбоген ... Вона ж Людмила Огуренкова ... Вона ж Ізольда Меньшова ... Вона ж Валентина Панеяд.
svinger    21.03.2018, 14:58
Оценка:  -9
svinger
Сильно длинный заголовок. Лучше так: "В Украине запретили выдавать паспорта... И ввели вместо зарплаты трудодни"
Из_бана    21.03.2018, 14:41
Оценка:  +3
Из_бана
Ну вот и все.
PereZX    21.03.2018, 14:38
Оценка:  +3
PereZX
Так их уже и не выдают.
Только в виде этих ID-карточек.
Только не понял на счет вклейки фото в паспорт - будут делать или придется делать карточку, если срок фото истек.
Из_бана    21.03.2018, 14:41
Оценка:  +4
Из_бана
Эта ерунда будет меняться как минимум раз в 10 лет. А по факту - гораздо чаще.
PereZX    21.03.2018, 14:43
Оценка:  +2
PereZX
Так а Вы поняли о вклейке фото в бумажный паспорт?
Будут вклеивать или нет?
PereZX    21.03.2018, 14:47
Оценка:  +4
PereZX
То, что у карточки срок действия 10 лет, я знаю
Из_бана    21.03.2018, 14:47
Оценка:  +4
Из_бана
Не знаю. Собственно я уже вклеил последнюю. А моей "книжечке" 19 лет.
PereZX    21.03.2018, 14:50
Оценка:  +3
PereZX
Ну моей книжечке уже больше 20 )))
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