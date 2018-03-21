Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Савченко оспаривает свое исключение из комитета по нацбезопасности

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 1
Верховная Рада не имела права исключать ее из комитета по национальной безопасности, поскольку законодательство в принципе не предусматривает исключение члена комитета, считает нардеп.
Надежда Савченко считает свое исключение незаконным
Надежда Савченко считает свое исключение незаконным
УНИАН

Народный депутат Надежда Савченко собирается в суде опротестовать свое исключение из парламентского комитета по национальной безопасности и обороне. Об этом она сообщила в среду, 21 марта на своей странице в Facebook.

Она также опубликовала копию соответствующего иска.

“Сегодня мной был подан административный иск в Верховный Суд Украины о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады об исключении меня из членов комитета по национальной безопасности и обороне“, – написала она.

Савченко считает, что соответствующее постановление является незаконным и подлежит отмене. Она утверждает, что законодательство не предусматривает отзыв члена комитета.

Читай также: Опубликовано представление ГПУ на арест Савченко

“Невозможно исключить члена комитета из комитета. В законодательстве Украины есть только механизмы отзыва главы комитета, заместителя главы и секретаря комитета“, – заявила Савченко.

 
 

Савченко также пришла на заседание комитета, членом которого она больше не является.  Однако заседание комитета не состоялось из-за отсутствия кворума. На заседании комитета было 8 из 10 необходимых нардепов.

Напомним, 15 марта Верховная Рада проголосовала за исключение из комитета по вопросам национальной безопасности народного депутата Надежды Савченко.

Читай также: Савченко просит Порошенко уволить Луценко

Как сообщалось, 22 марта, комитет по вопросам регламента рассмотрит представления ГПУ на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Верховная Рада, Савченко, комитеты ВР, Надежда Савченко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
WhiteWater    21.03.2018, 16:45
Оценка:  +2
WhiteWater
Лишили надюху гарантированного куска хлеба. Что же она в фсбе будет передавать, если ее на заседания комитета по обороне пускать не будут ?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь