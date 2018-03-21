Савченко оспаривает свое исключение из комитета по нацбезопасности

Верховная Рада не имела права исключать ее из комитета по национальной безопасности, поскольку законодательство в принципе не предусматривает исключение члена комитета, считает нардеп.

Народный депутат Надежда Савченко собирается в суде опротестовать свое исключение из парламентского комитета по национальной безопасности и обороне. Об этом она сообщила в среду, 21 марта на своей странице в Facebook.

Она также опубликовала копию соответствующего иска.

“Сегодня мной был подан административный иск в Верховный Суд Украины о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады об исключении меня из членов комитета по национальной безопасности и обороне“, – написала она.

Савченко считает, что соответствующее постановление является незаконным и подлежит отмене. Она утверждает, что законодательство не предусматривает отзыв члена комитета.

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“Невозможно исключить члена комитета из комитета. В законодательстве Украины есть только механизмы отзыва главы комитета, заместителя главы и секретаря комитета“, – заявила Савченко.

Савченко также пришла на заседание комитета, членом которого она больше не является. Однако заседание комитета не состоялось из-за отсутствия кворума. На заседании комитета было 8 из 10 необходимых нардепов.

Напомним, 15 марта Верховная Рада проголосовала за исключение из комитета по вопросам национальной безопасности народного депутата Надежды Савченко.

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Как сообщалось, 22 марта, комитет по вопросам регламента рассмотрит представления ГПУ на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.