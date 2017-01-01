Порошенко ввел действие решение СНБО, которое усложнит въезд россиянам

Согласно документу, граждан России хотят обязать заранее предупреждать власти Украину о планируем поездке в нашу страну.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 1 марта “О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики“.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Согласно решению правительство должно обеспечить в месячный срок разработку и внесение на рассмотрение Верховной Рады ряда проектов законов, в том числе поручено подготовить изменения в законы Украины “О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства“ и “О пограничном контроле“ о введении в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, которые происходят из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину, а также определить полномочия государственных органов по осуществлению такой проверки.

Также Кабмину поручили подготовить изменения в КУоАП относительно усиления ответственности за нарушение порядка трудоустройства, приема на учебу, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов, содействие в предоставлении других услуг, а также за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине.

Также отведен месяц на то, чтобы усовершенствовать координацию государственной политики в сфере интегрированного управления границами, предусмотрев, в частности, меры по обеспечению надлежащего функционирования четырехуровневой системы контроля за въездом и пребыванием в Украине иностранцев и лиц без гражданства, разрешения соответствующих процедур и механизма взаимного доступа к информационным системам уполномоченных государственных органов.

Правительство должно предоставить план мероприятий на 2018-2021 годы по реализации стратегии миграционной политики Украины на период до 2025 года, одобренной распоряжением Кабмина от 12 июля 2017 года, а также разработать и утвердить в установленном порядке до 1 июля 2018 года стратегию борьбы с организованной преступностью вместе с планом действий, который будет содержать конкретные цели, мероприятия, сроки, ожидаемые результаты, показатели исполнения и достаточное ресурсное обеспечение, предусмотрев комплексное внедрение современных систем уголовного анализа, в частности методологии Европола.

Напомним, С 1 января 2018 года на государственной границе в полном объеме заработала система фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства.