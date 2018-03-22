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В Броварах спасли истекающего кровью олененка

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Сейчас животное находится в реанимации под капельницами и кислородом.
В Броварах спасли истекающего кровью олененка
© Facebook/Kyiv Animal Rescue Group
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  • Волонтерам удалось спасти животное
  • Самец косули лежал возле забора в луже крови
  • На месте работало двое спасателей при поддержке местных жителей
  • Косулю необходимо было окружить, а после этого осторожно отловить
  • Раненого олененка накрыли сачками и ввели седативное
  • Затем животное госпитализировали в ветеринарную клинику
  • Вероятно, косулю сбила машина
  • У животного обнаружена травма легкого
  • У косули были выбиты передние зубы
  • Сейчас о косуле заботятся ветеринары
В Броварах спасли истекающего кровью олененка
Волонтерам удалось спасти животное
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В Броварах Киевской области волонтеры спасли раненого молодого самца косули. 

Об этом сообщает Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

Команде спасения поступило сообщение о том, что истощенное животное ходит по улице.

“Животное забежало в чей-то двор и там легло. На снегу остались следы крови“, — отметили активисты.

Первый экипаж команды незамедлительно выехал на место происшествия. Во дворе частного дома был обнаружен самец косули, возле забора — лужа крови.

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В спасении животного были задействованы два спасателя и местные жители. Они окружили косулю, накрыли сачками и ввели седативное, после чего госпитализировали в ветеринарную клинику Киевского зоологического парка общегосударственного значения.

“Вероятно, косулю сбила машина. У нее обнаружены травмы легкого, также выбиты передние зубы. Общее состояние тяжелое, шок“, — уточнили волонтеры.

В данный момент косуля находится в реанимации под капельницами и кислородом.

Напомним, 12 февраля львовские патрульные нашли на улице собаку с огнестрелом.

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Теги: олень, животное, косуля, ранение, спасатели, Киевская область, Бровары
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