В Броварах спасли истекающего кровью олененка

Сейчас животное находится в реанимации под капельницами и кислородом.

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В Броварах Киевской области волонтеры спасли раненого молодого самца косули.

Об этом сообщает Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

Команде спасения поступило сообщение о том, что истощенное животное ходит по улице.

“Животное забежало в чей-то двор и там легло. На снегу остались следы крови“, — отметили активисты.

Первый экипаж команды незамедлительно выехал на место происшествия. Во дворе частного дома был обнаружен самец косули, возле забора — лужа крови.

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В спасении животного были задействованы два спасателя и местные жители. Они окружили косулю, накрыли сачками и ввели седативное, после чего госпитализировали в ветеринарную клинику Киевского зоологического парка общегосударственного значения.

“Вероятно, косулю сбила машина. У нее обнаружены травмы легкого, также выбиты передние зубы. Общее состояние тяжелое, шок“, — уточнили волонтеры.

В данный момент косуля находится в реанимации под капельницами и кислородом.

Напомним, 12 февраля львовские патрульные нашли на улице собаку с огнестрелом.