Рада ограничила действие "поправки Лозового" в УПК

Парламентарии разрешили следователям полиции обращаться с ходатайствами в местные суды.

Верховная Рада Украины 22 марта, ограничила действие так называемой “поправки Лозового“, отменив вступившие в силу 15 марта изменения в Уголовный процессуальный кодекс в части территориальной подсудности ходатайств правоохранителей. За принятие за основу и в целом законопроекта №8151 проголосовали 256 депутатов при минимально необходимых 226.

Об этом сообщает LB.ua.

Теперь следователи смогут обращаться в местные суды, не обязательно по месту регистрации своего юрлица, с ходатайствами о применении мер обеспечения уголовных производств, обысков, избрания меры пресечения.

“Проектом закона отменяется норма, согласно которой ходатайства о применении мер обеспечения уголовного производства правоохранителями подаются в местный суд, в пределах территориальной юрисдикции которого находится (зарегистрирован) орган досудебного расследования как юридическое лицо“, - говорится в сообщени.

Таким образом, районным управлениям правоохранительных органов разрешено подавать свои ходатайства в соответствующие районные суды.

Соответствующие изменения вносятся в ст.132, ст.184 и ст.234 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Ранее нововведение УПК предусматривало, что, например, все районные управления Нацполиции в Киеве и Киевской области обязаны были подавать все свои ходатайства исключительно в Шевченковский районный суд Киева. Данная ситуация могла повлечь коллапс судебной системы.

Другие изменения УПК, вступившие в силу 15 марта, не отменяются.

Напомним, 15 марта Рада отказалась отменить скандальные поправки в УПК.