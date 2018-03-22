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Рада ограничила действие "поправки Лозового" в УПК

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Парламентарии разрешили следователям полиции обращаться с ходатайствами в местные суды.
Отмена поправки предотвратит чрезмерную нагрузку на отдельные суды
Отмена поправки предотвратит чрезмерную нагрузку на отдельные суды
podrobnosti.ua

Верховная Рада Украины 22 марта, ограничила действие так называемой “поправки Лозового“, отменив вступившие в силу 15 марта изменения в Уголовный процессуальный кодекс в части территориальной подсудности ходатайств правоохранителей. За принятие за основу и в целом законопроекта №8151 проголосовали 256 депутатов при минимально необходимых 226.

Об этом сообщает LB.ua.

Теперь следователи смогут обращаться в местные суды, не обязательно по месту регистрации своего юрлица, с ходатайствами о применении мер обеспечения уголовных производств, обысков, избрания меры пресечения.

“Проектом закона отменяется норма, согласно которой ходатайства о применении мер обеспечения уголовного производства правоохранителями подаются в местный суд, в пределах территориальной юрисдикции которого находится (зарегистрирован) орган досудебного расследования как юридическое лицо“, - говорится в сообщени.

Таким образом, районным управлениям правоохранительных органов разрешено подавать свои ходатайства в соответствующие районные суды.

Соответствующие изменения вносятся в ст.132, ст.184 и ст.234 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Ранее нововведение УПК предусматривало, что, например, все районные управления Нацполиции в Киеве и Киевской области обязаны были подавать все свои ходатайства исключительно в Шевченковский районный суд Киева. Данная ситуация могла повлечь коллапс судебной системы.

Другие изменения УПК, вступившие в силу 15 марта, не отменяются.

Напомним, 15 марта Рада отказалась отменить скандальные поправки в УПК.

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