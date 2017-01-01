Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Журналист показал, как Жебривский отдыхает в ОАЭ

Комментариев: 0
Жебривский проводит отпуск в пятизвездочном отеле One & Only Royal Mirage Dubai. Номер в отеле стоит около $1000 в сутки.
Жебривский на отдыхе
Жебривский на отдыхе
facebook.com/applecrysis

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, который до 26 марта находится в отпуске, в данный момент отдыхает в пятизвездочном отеле в ОАЭ. Об этом у себя в Facebook сообщил журналист Сергей Иванов.

“Давайте искренне, от души порадуемся за председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Жебривского, который переживает этот похабный холодный март в пятизвездочном отеле One & Only Royal Mirage Dubai, ОАЭ. Стоимость проживания - около $1000 в сутки“, - отметил Иванов, приложив соответствующие фотографии.

Напомним, в январе президент Петр Порошенко на Новый год посетил с частной поездкой Мальдивские острова. Глава ГПУ Юрйи Дуценко зимой отдыхал на Сейшелах.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: отдых, ОАЭ, отпуск, курорт, Павел Жебривский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь