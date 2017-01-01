Журналист показал, как Жебривский отдыхает в ОАЭ

Жебривский проводит отпуск в пятизвездочном отеле One & Only Royal Mirage Dubai. Номер в отеле стоит около $1000 в сутки.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, который до 26 марта находится в отпуске, в данный момент отдыхает в пятизвездочном отеле в ОАЭ. Об этом у себя в Facebook сообщил журналист Сергей Иванов.

“Давайте искренне, от души порадуемся за председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Жебривского, который переживает этот похабный холодный март в пятизвездочном отеле One & Only Royal Mirage Dubai, ОАЭ. Стоимость проживания - около $1000 в сутки“, - отметил Иванов, приложив соответствующие фотографии.

Напомним, в январе президент Петр Порошенко на Новый год посетил с частной поездкой Мальдивские острова. Глава ГПУ Юрйи Дуценко зимой отдыхал на Сейшелах.