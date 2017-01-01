Украина готова разрешить эксгумацию польских жертв

Вице-премьер ожидает визит польского коллеги в Украину для решения вопроса о снятии запрета на эксгумацию.

Боднар вопрос эксгумации он поставил на “17 или 20“ место в повестке дня

Украина готова снять запрет на эксгумацию останков польских жертв конфликтов при условии диалога с Польшей. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает Укринформ.

Согласно сообщению, Боднар сказал, что шансы на разрешение эксгумацию очень высоки, однако это вопрос диалога.

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Он сообщил, что вице-премьер Павел Розенко был в Польше и теперь ожидает визит польского вице-премьер-министра Петра Глинского для того, чтобы решать в двустороннем формате этот вопрос, но с учетом интересов обеих сторон.

По его словам, причиной запрета на эксгумацию останков польских жертв конфликтов было разрушение украинских памятников на территории Польши.

Он ожидает “определенных“ шагов с польской стороны.

“Будет движение в одном направлении, будет движение и в другом направлении, нет вопросов“, - отметил дипломат.

Боднар подчеркнул, что в отношениях Украины и Польши много позитива, однако СМИ “не хотят говорить“ об этом. А вот вопрос эксгумации он поставил на “семнадцатое или двадцатое“ место в повестке дня двусторонних отношений.

Ранее президент Польши Дуда выразил надежду, что в вопросе эксгумаций останков польских жертв войн и конфликтов на территории Украины будут приняты конкретные шаги. До этого Украина и Польша согласились снять мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ.