Все первоклашки в Украине бесплатно получат наборы LEGO – МОН

Первый грузовик с наборами конструктора прибудет из Дании в Украину уже в этом месяце.

1 сентября 2018 года каждый первоклассник в Украине бесплатно получит набор LEGO. Конструктор поможет внедрять игровые и деятельностные методы обучения в образовательный процесс. Соответствующий Меморандум о взаимопонимании был подписан 23 марта между Министерством образования и науки Украины и The LEGO Foundation.

Об этом сообщила пресс-служба МОН.

The LEGO Foundation бесплатно обеспечит наборами учащихся всех первых классов (около 17 000 школ по всей Украины) в течение 2018-2019 года. Компания также поможет педагогам овладеть методикой для эффективного использования конструкторов в обучении.

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“Мы ценим помощь The LEGO Foundation, поскольку это материалы, которые помогут детям в каждой украинской школе овладевать материалом интерактивно, интересно и наглядно“ - отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

При этом она уточнила, что охвачены будут школы по всей стране: “Это будут школы и в больших городах, и в маленьких городках; и в центральной Украине, и в горных районах западной Украины, и на линии соприкосновения на Востоке“.

Первый грузовик с наборами LEGO для 100 школ выехал из Дании в Украину 20 марта 2018. Первые классы получат наборы Шесть кирпичиков для каждого ученика и по набору LEGO Play Box на каждый класс.

Как сообщалось, в школах Украины с 1 сентября 2018 года в рамках эксперимента введут новый предмет.