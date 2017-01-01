Гройсман обещает дороги с гарантией качества на 10 лет

Повышена ответственность подрядчиков, введены гарантии качества - проблему дорог обещают решить за 3-5 лет.

Премьер-министр пообещал уладить вопрос с дорогами за 3-5 лет EPA/UPG

Премьер-министр Украины Владимир Гройман утверждает, что в течении трех-пяти лет в Украине будут новые, качественные дороги. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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“В 2016 году я взял под свою ответственность вопрос дорог. Объемы финансирования стали значительно больше. За 3-5 лет восстановим дороги Украины. Уже сейчас мы повысили ответственность подрядчиков - создали мобильные группы проверки. Кто халтурит при строительстве, исправит ошибки за свой счет. Также вводим гарантии качества на 5-10 лет “, - отметил премьер-министр.

Помимо этого, премьер сказал, что уделят достаточное внимание местным дорогам.

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“За пять лет мы сделаем более 50% дорог в Украине. Будут сделаны местные дороги, 10 миллиардов гривен из Дорожного фонда передадим на места. В городах и общинах дорог делается гораздо больше уже сейчас“, - сказал глава правительства.

Тем временем, в Николаевской области местные жители перекрыли трассу между Николаевом и Кропивницким, требуя отремонтировать дорогу.

Напомним, в пятницу, 23 марта, Гройсман заявил, что может разобраться с проблемой “евроблях“ в Украине за месяц, если Верховная Рада делегирует ему это право.