Мусорный коллапс в Днепре: отходы не вывозят уже неделю

Мэр поясняет ситуацию тем, что монополист-перевозчик ТБО требует повысить тарифы.

Во многих дворах Днепра не вывозят мусор, хотя жители исправно оплачивают эту услугу nashemisto.dp.ua

Читай также: Массовое отравление детей в Волоколамске: митингующие напали на губернатора

Жители города Днепр массово жалуются на критическую ситуацию с вывозом тверных бытовых отходов.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов на своей странице в Facebook.

“В городе сложилась совершенно неприемлемая ситуация с вывозом мусора. Люди жалуются буквально со всех микрорайонов и поселков, что мусор не вывозится уже неделю“, — отмечает мэр.

По его словам, в ситуации виновна “частная монополия компании, конечным собственником которой является один из влиятельных чиновников облсовета“.

“Уже несколько месяцев эта компания шантажирует городской совет, требуя многократно повысить тариф на вывоз мусора. Фактически, эта публика хочет залезть в карман каждому из вас“, — заявляет Филатов.

“Понимая, что я не позволю этого сделать, они решили использовать методы итальянской мафии. А именно, объявить тихую забастовку, как, например в Неаполе или на Сицилии, когда мусор намеренно не вывозится… Они объявили всем нам войну“, — пояснил Филатов.

Градоначальник пообещал навести порядок “за неделю, быть может дней за десять“.

Как сообщалось 11 марта, в Подмосковье в Волоколамском районе уже неделю не прекращаются акции протеста в связи с критической ситуацией на местном мусорном полигоне. Жители жалуются на сильный запах, они вынуждены носить маски.