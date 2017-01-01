В Днепре в кафе устроили стрельбу: есть пострадавший

Двум парням 20 и 22 лет грозит от 3-х до 7 лет тюрьмы.

Пострадавший получил два пулевых ранения и удар ножом в руку facebook.com/PoliceDniproRegion

В городе Днепр посетители одного из кафе на улице Передовой в воскресенье, 25 марта, около 03:00 ночи устроили стрельбу. В результате инцидента пострадал мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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“Во время отдыха в кафе 23-летний мужчина заступился за девушку, к которой приставали двое парней. В ходе выяснения отношений пострадавший получил два пулевых ранения из стартового пистолета и удар ножом в руку“, - говорится в сообщении.

По словам заявителя, нападавшие скрылись с места преступления на такси. Однако в течение часа полицейские задержали обоих мужчин в супермаркете, куда они отправились после стрельбы.

Уточняется, что нападавших доставили в отделение полиции. Они задержаны в порядке ст. 208 УПК. Им вручены письменные уведомления о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

В полиции добавили, что подозреваемым - 20 и 22 года, они жители Днепра, нигде не работают. Мужчинам грозит от 3-х до 7 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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