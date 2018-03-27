В Белой Церкви овчарка покусала двух детей и мужчину

Пострадавшие госпитализированы с рваными ранами .

Ветеринары проверят, не было ли животное больно бешенством depositphotos.com

В городе Белая Церковь Киевской области овчарка сорвалась с привязи и напала на людей. Животное успело искусать двух детей и мужчину, затем его убили прохожие.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

“В Белой Церкви собака покусала двух детей (17 и 11 лет) и 57-летнего прохожего. Немецкую овчарку забили местные жители, а пострадавших госпитализировали в районную больницу“, - говорится в сообщении.

В результате нападения животного дети и взрослый мужчина получили рваные раны бедер, рук и ног.

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“Учитывая сложную ситуацию, работники полиции, прибывшие на вызов, приняли решение применить табельное огнестрельное оружие, из которого совершили один выстрел в воздух. Благодаря этому животное отбежало от пострадавших, а местные жители, которые в это время были рядом, нанесли собаке удары, от которых животное погибло на месте происшествия“, - отметили в полиции.

Умершую собаку направили на экспертизу в ветеринарную клинику, чтобы проверить не была ли она заражена бешенством.

Относительно владелица животного будут составлены административные материалы.

Напомним, 14 марта в Одесской области 71-летняя женщина попала в реанимацию после нападения трех собак породы алабай.