Дорогу из Николаева в Кропивницкий блокируют протестующие

Люди вышли с требованием к властям немедленно начать ремонт этой дороги.

Проезд по трассе пока затруднен mk.npu.gov.ua

В Николаевской области жители села Воссиятское, уже второй день блокируют проезд по дороге из областного центра в направлении на Кропивницкий. Они требуют, чтобы местные власти начали немедленный ремонт этой дороги, поскольку ее покрытие находится в ужасном состоянии, это травмирует автотранспорт, усложняет для проезд и создает аварийные ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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“26 марта в 7:00 около 100 человек перекрыли автомобильное движение на автодороге Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев вблизи с. Воссиятское Еланецкого района“, – говорится в сообщении.

Местные жители ходят по пешеходному переходу и требуют ремонта автодороги, проходящей через населенный пункт.

“По состоянию на 12:00 27 марта акция продолжается. Сейчас автомобильный путь пока не разблокирован, грубых нарушений общественного порядка не допущено“, – отметили правоохранители.

Как сообщалось 4 января, на Закарпатье после митингов местных жителей наконец-то начался ремонт дорог.