Зеркаль рассказала, что удерживает Путина от масштабного вторжения

Замминистра иностранных дел считает, что Украину спасает транзит.

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль рассказала, почему Путин до сих пор не вторгся в Украину. По мнению политика, РФ от прямой военной агрессии удерживает то, что Украина является транзитной территорией. Об этом Елена Зеркаль рассказала в эфире Радио НВ.

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В Европе никто не заинтересован в том, чтобы Украина перестала быть транзитной территорией – в противном случае Путин напрямую вторгнется в Украину, считает Зеркаль.

“В Европе никто не хочет, чтобы роль Украины как транзитера была сведена к нулю. В Европе все понимают риски, связанные с перерывом в транзите через территорию Украины или вообще отсутствием транзита через Украину. И здесь есть риски прежде всего связаны с безопасностью. Существует мнение, популярное среди наших партнеров и соседей, что если бы не было транзита через Украину, то Путина ничего бы не останавливало от прямого вторжения “, – сказала политик.

Напомним 29 марта в МИД Украины предложили разорвать договор о дружбе с Россией и заключить новый, с учетом текущей ситуации.