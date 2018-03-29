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Зеркаль рассказала, что удерживает Путина от масштабного вторжения

Комментариев: 7
Замминистра иностранных дел считает, что Украину спасает транзит.
Зеркаль отмечает важность транзита через Украину
Зеркаль отмечает важность транзита через Украину
biz.nv.ua

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль рассказала, почему Путин до сих пор не вторгся в Украину. По мнению политика, РФ от прямой военной агрессии удерживает то, что Украина является транзитной территорией. Об этом Елена Зеркаль рассказала в эфире Радио НВ.

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В Европе никто не заинтересован в том, чтобы Украина перестала быть транзитной территорией – в противном случае Путин напрямую вторгнется в Украину, считает Зеркаль.

“В Европе никто не хочет, чтобы роль Украины как транзитера была сведена к нулю. В Европе все понимают риски, связанные с перерывом в транзите через территорию Украины или вообще отсутствием транзита через Украину. И здесь есть риски прежде всего связаны с безопасностью. Существует мнение, популярное среди наших партнеров и соседей, что если бы не было транзита через Украину, то Путина ничего бы не останавливало от прямого вторжения “, – сказала политик.

Напомним 29 марта в МИД Украины предложили разорвать договор о дружбе с Россией и заключить новый, с учетом текущей ситуации. 

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Теги: МИД, Зеркаль, Украина, Россия, транзит
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Комментариев (7)
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Шкиряк_и_Зорян    29.03.2018, 11:13
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Глупости! Его удерживают наши героические люди - Порошенко, Турчинов и примкнувший к ним Климкин!
Вот кто удерживает Претемнейшего от дальнейшего совершения им тёмных дел!
ata-man    29.03.2018, 11:11
Оценка:  0
ata-man
Чтобы понять, что происходит между Россией и Украиной, следует посмотреть картину под условным названием "Наглядный механизм всех войн и революций на …". Прототипы президентов в самом низу с жезлами в руках.
мармизасвiдомого    29.03.2018, 10:56
Оценка:  +1
мармизасвiдомого
Климкин головного мозга.
maruk55    29.03.2018, 10:53
Оценка:  +5
maruk55
Чушь
Глод    29.03.2018, 10:53
Оценка:  +6
Глод
А зачем ему вторжение? Это новые санкции, куча проблем. Он всё, что ему надо было, уже взял (Крым и Донбасс).
ГенийПрошлого    29.03.2018, 11:07
Оценка:  -3
ГенийПрошлого
Данбас я думаю ему ненада, Донбас ему нада для отвода глаз, для того что бы Украина и страны ЕС и США все силы на возвращение Крыма Украине не кинула.
Валентин_64    29.03.2018, 11:12
Оценка:  -3
Валентин_64
Вы точно знаете, что оно уже взяло то чего хотело? Ваша фамилия, случайно, не Письков, или Сурков, или Володин?
И санкции не проблема, от них только польза..)
А Донбасс, кстати оно не взяло, без Украины целиком этот регион вряд ли его интересует
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