В МИД Украины предложили разорвать договор о дружбе с Россией

Действующий договор о дружбе с Россией необходимо разорвать, а новый заключить с учетом текущей ситуации, полагает Елена Зеркаль.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль уверена, что договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией необходимо разорвать и вести речь о новом соглашении с учетом реалий. Об этом она заявила 28 марта в эфире радио Новое время, пишет Интерфакс-Украина.

"Мое мнение, что нельзя продолжать этот договор, потому что РФ брутально уже нарушила этот договор, особенно что касается последних выборов проведенных в Крыму - выборов президента РФ. <...> В новых реалиях отношений с Россией мы все равно должны выйти на новый договор, который будет предусматривать и правовые инструменты решения споров между странами", - отметила замминистра.

Зеркаль добавила, что отношения с РФ должны будут строиться исходя из реалий.

"Я надеюсь, что здравый смысл когда-нибудь всё-таки победит агрессию. Я не знаю в какой форме это будет, но любые отношения с Россией должны уже строиться на совсем иных основаниях и выходить из совсем иных реалий, чем это было в 90-х", - подытожила она.

Напомним, в середине марта стало известно, что МИД Украины подготовил предложение по денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией и представил план выхода из структур СНГ.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ подписан в 1997 году. Соглашение закрепляет стратегическое партнерство сторон на основе принципов "взаимного уважения, равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".

Срок действия документа составляет десять лет с последующей автоматической пролонгацией в случае отсутствия у сторон претензий.

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