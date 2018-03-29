Латиница в Украине усилит русификацию - Вятрович

Украине предложили дискуссии о переходе с кириллицы на латиницу.

По его мнению, латиница создаст дополнительные барьеры УНИАН

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что переход на латиницу усилит русификацию и остановит переход граждан на украинский язык.

Об этом он написал в Facebook.

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“Отказ от кириллицы оградит нас от России и приблизит к Европе - главный аргумент ее сторонников. Однако в действительности изменение письма может сыграть противоположную роль - усиление русификации. Последние годы все больше русскоязычных граждан переходят на украинский. Введение латиницы создаст дополнительный барьер и остановит многих из них“, - написал он.

Вятрович также предположил, что привычный кириллический русский для многих будет проще, чем незнакомый латинский украинский.

Напомним, 27 марта глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предложил провести в обществе активное обсуждение возможного введения в Украине использования в письме букв латиницы параллельно с кирилличными.