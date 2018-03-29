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Латиница в Украине усилит русификацию - Вятрович

Комментариев: 7
Украине предложили дискуссии о переходе с кириллицы на латиницу.
По его мнению, латиница создаст дополнительные барьеры
По его мнению, латиница создаст дополнительные барьеры
УНИАН

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что переход на латиницу усилит русификацию и остановит переход граждан на украинский язык.

Об этом он написал в Facebook.

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“Отказ от кириллицы оградит нас от России и приблизит к Европе - главный аргумент ее сторонников. Однако в действительности изменение письма может сыграть противоположную роль - усиление русификации. Последние годы все больше русскоязычных граждан переходят на украинский. Введение латиницы создаст дополнительный барьер и остановит многих из них“, - написал он.

Вятрович также предположил, что привычный кириллический русский для многих будет проще, чем незнакомый латинский украинский.

Напомним, 27 марта глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предложил провести в обществе активное обсуждение возможного введения в Украине использования в письме букв латиницы параллельно с кирилличными.

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Теги: латиница, алфавит, Вятрович
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Комментариев (7)
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realЛунев    29.03.2018, 11:55
Оценка:  -2
realЛунев
Ясное дело нужно переходить на унифицированную латиницу, как делают все цивилизованные страны, это очень удобно. Но процесс перехода должен занять длительное время. Например в Казахстане на это выделили 25 лет.
Из_бана    29.03.2018, 12:00
Оценка:  -2
Из_бана
Как это ни парадоксально, но развитие цивилизации приводит к деградации. И тут тоже. За последние 1000 лет нас переводят от Буквицы с 49 образами к фонемному алфавиту с 26 символами. Это яркий пример деградации.
Шкиряк_и_Зорян    29.03.2018, 11:36
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорян
Вопрос лингвистам: А нельзя ли объединить украинский и древнеегипетский, создав алфавит, объединяющий в себе буквы и символы? Такого, как и много чего в Украине, в мире ещё никто не делал!
Это наконец отторгнет Украину от Мордора объединит весь народ Украины теперь уже с братским египетским народом.
Из_бана    29.03.2018, 11:53
Оценка:  -2
Из_бана
Я не лингвист, но буква это и есть символ.
Ипатий    29.03.2018, 11:26
Оценка:  0
Ипатий
Ось у цьому згоден із Вятровичем !
A-N-T    29.03.2018, 11:25
Оценка:  +1
A-N-T
неужели начал головой думат, а не чем прежде...
Из_бана    29.03.2018, 11:28
Оценка:  -6
Из_бана
Он всегда головой думал. Только ты был не в состоянии этого понять.
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