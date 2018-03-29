Воевавший за ДНР якут сдался украинской полиции

Он воспользовался программой "Вернись домой", которая дает шанс освободиться от уголовной ответственности.

Гражданин Российской Федерации, воевавший на стороне боевиков терористической организации ДНР сдался сотрудникам Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что на территории Украины 24-летний уроженец республики Саха (Якутия), субъекта Российской Федерации, находился нелегально. Он рассказал, что в 2014 году принимал участие в незаконных военных действиях на территории Бахмутского района.

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Оказалось, что задержанный является гражданином РФ, в Украину он приехал в 2006 году. В июне 2014 года вступил в ряды боевиков. С оружием в руках наемник нес службу на блокпосту возле села Григорьевка, а также патрулировал город Часов Яр. После освобождения Бахмутского района украинскими военнослужащими он сбежал и четыре года скрывался в России, Крыму, а также на территории Украины.

“Недавно он вернулся в Часов Яр. Узнав, что существует программа Вернись домой, которая дает шанс освободиться от Уголовное ответственности, бывший боевик, добровольно пришел в полицию“, - отметили в полиции.

При себе мужчина имел паспорт гражданина Украины, который оказался поддельным.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовно кодекса (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Подозреваемый проверяется на причастность к совершению других преступлений на территории Украины.

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В полиции отметили, что с начала операции Мигрант, которая проходит с 21 февраля, полицейские Донецкой области обнаружили 78 нелегальных мигрантов. Девять человек были принудительно возвращены в страны происхождения, 23-м запрещен въезд в Украину.

Напомним, в 2015-ом в Сети было обнародовано видео, на котором якут избивает москвича за дезертирство из ДНР.