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Воевавший за ДНР якут сдался украинской полиции

Комментариев: 10
Он воспользовался программой "Вернись домой", которая дает шанс освободиться от уголовной ответственности.
Наемник нес службу на блокпосту возле Григорьевки, а патрулировал Часов Яр
Наемник нес службу на блокпосту возле Григорьевки, а патрулировал Часов Яр
rbc.ua

Гражданин Российской Федерации, воевавший на стороне боевиков терористической организации ДНР сдался сотрудникам Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что на территории Украины 24-летний уроженец республики Саха (Якутия), субъекта Российской Федерации, находился нелегально. Он рассказал, что в 2014 году принимал участие в незаконных военных действиях на территории Бахмутского района.

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Оказалось, что задержанный является гражданином РФ, в Украину он приехал в 2006 году. В июне 2014 года вступил в ряды боевиков. С оружием в руках наемник нес службу на блокпосту возле села Григорьевка, а также патрулировал город Часов Яр. После освобождения Бахмутского района украинскими военнослужащими он сбежал и четыре года скрывался в России, Крыму, а также на территории Украины.

“Недавно он вернулся в Часов Яр. Узнав, что существует программа Вернись домой, которая дает шанс освободиться от Уголовное ответственности, бывший боевик, добровольно пришел в полицию“, - отметили в полиции.

При себе мужчина имел паспорт гражданина Украины, который оказался поддельным.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовно кодекса (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Подозреваемый проверяется на причастность к совершению других преступлений на территории Украины.

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В полиции отметили, что с начала операции Мигрант, которая проходит с 21 февраля, полицейские Донецкой области обнаружили 78 нелегальных мигрантов. Девять человек были принудительно возвращены в страны происхождения, 23-м запрещен въезд в Украину.

Напомним, в 2015-ом в Сети было обнародовано видео, на котором якут избивает москвича за дезертирство из ДНР.

Якут избивает дезертира ДНР
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Теги: якут, россиянин, Россия, война, ДНР, боевик, сдался, Донецкая область
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Комментариев (10)
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Бугор19    29.03.2018, 15:55
Оценка:  -3
Бугор19
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260

ну да теперь они масово начнут сдаваться
WTF2wtf    29.03.2018, 16:14
Оценка:  +1
WTF2wtf
ну так уголовка вроде автоматически открывается в таких случаях.
если не найдут каких-то явных свидетельств о чем-то вроде пыток и убийств пленных, то отпустят как легального
behigh    29.03.2018, 15:55
Оценка:  -8
behigh
если бы порвал портрет барыги, получил бы срок, а так всего лишь убивал солдат - свободен
Глод    29.03.2018, 15:43
Оценка:  +4
Глод
Бред какой-то. Зачем ему сдаваться, если он гражданин РФ? Уехал бы спокойно в Якутию и всё.
ъъъъъъ    29.03.2018, 15:57
Оценка:  -2
ъъъъъъ
у якута фамилия Савченко)))))
Woodbrother    29.03.2018, 15:58
Оценка:  +1
Woodbrother
В Якутии нет ни денег , ни работы ни жизни. Там все померло и даже местный аэродром якутска разграбили .
ъъъъъъ    29.03.2018, 15:59
Оценка:  -1
ъъъъъъ
но прииски - по прежнему работают)))
domashnyi    29.03.2018, 15:58
Оценка:  0
domashnyi
У него и олени и сана припаркованы были в Украине.
WTF2wtf    29.03.2018, 16:15
Оценка:  0
WTF2wtf
так он наверное уже нормально устроился в Украине, а нелегалом с риском залететь за членство в незаконных вооруженных формированиях не сильно улыбается
Nok23    29.03.2018, 16:19
Оценка:  0
Nok23
Ты не понял, он хочет по программе Вернись домой, чтоб его отправили в Якутию, НА ШАРУ.
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