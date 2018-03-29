Воевавший за ДНР якут сдался украинской полиции
Гражданин Российской Федерации, воевавший на стороне боевиков терористической организации ДНР сдался сотрудникам Бахмутского отдела полиции Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.
Отмечается, что на территории Украины 24-летний уроженец республики Саха (Якутия), субъекта Российской Федерации, находился нелегально. Он рассказал, что в 2014 году принимал участие в незаконных военных действиях на территории Бахмутского района.
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Оказалось, что задержанный является гражданином РФ, в Украину он приехал в 2006 году. В июне 2014 года вступил в ряды боевиков. С оружием в руках наемник нес службу на блокпосту возле села Григорьевка, а также патрулировал город Часов Яр. После освобождения Бахмутского района украинскими военнослужащими он сбежал и четыре года скрывался в России, Крыму, а также на территории Украины.
“Недавно он вернулся в Часов Яр. Узнав, что существует программа Вернись домой, которая дает шанс освободиться от Уголовное ответственности, бывший боевик, добровольно пришел в полицию“, - отметили в полиции.
При себе мужчина имел паспорт гражданина Украины, который оказался поддельным.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовно кодекса (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Подозреваемый проверяется на причастность к совершению других преступлений на территории Украины.
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В полиции отметили, что с начала операции Мигрант, которая проходит с 21 февраля, полицейские Донецкой области обнаружили 78 нелегальных мигрантов. Девять человек были принудительно возвращены в страны происхождения, 23-м запрещен въезд в Украину.
Напомним, в 2015-ом в Сети было обнародовано видео, на котором якут избивает москвича за дезертирство из ДНР.
ну да теперь они масово начнут сдаваться
если не найдут каких-то явных свидетельств о чем-то вроде пыток и убийств пленных, то отпустят как легального