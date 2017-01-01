"Харьковский террорист" Безух: Я захватил Укрпочту для пиара

Харьковчанин, который в декабря 2017 года захватил отделение "Укрпочты" в Харькове, рассказал в суде, как готовился к акции и зачем совершил преступление.

30-летний харьковчанин Владимир Безух, который 30 декабря прошлого года захватил девять заложников в отделении Укрпочты на улице Шевченко в Харькове, заявил, что не жалеет о своем поступке и подчеркнул, что психически здоров.

29 февраля в Киевском суде Харькова должно было состояться предварительное заседание суда по делу Владимира Безуха, но потерпевшие не явились в суд. Обвиняемого доставили в зал заседания в наручниках.

Накануне нового года Безух забаррикадировался в отделении Укрпочты с девятью заложниками, среди них были двое несовершеннолетних. Сначала он называл своей целью ограбление, но в конце концов отпустил женщин и детей.

Полиции тогда удалось взять отделение штурмом, освободить других заложников и арестовать злоумышленника. Очевидцы говорили, что Безух был пьяным. В зале суда он рассказал свою версию того, как все происходило.

“Я пришел на почту трезвый, - сообщил Владимир. - Я там уже начал выпивать. У меня было с собой“.

Обвиняемый приехал на судебное заседание в черном. В руках он все время крутил четки и общался с журналистами.

Он рассказал, что планировал захват Укрпочты заранее и имел определенную цель, но какую именно - не уточняет и обещает во время следующих заседаний раскрыть свои намерения.

Читай также: Захват заложников на Укрпочте: МВД раздало награды

По словам Безуха, он сначала хотел захватить заложников под Новый год, 31 декабря. Но когда узнал, что Укрпочта не работает в этот день, пришел в отделение около трех часов дня 30-го числа.

“Я захватил Укрпочту с целью пиара. Я никому не угрожал оружием, игрушечный пистолет я купил на рынке Барабашово за 30 грн, а муляж взрывчатки я взял с собой только для того, чтобы полицейские не убили меня сразу - я сам его сделал“, - восторженно рассказывает он.

По его словам, он заранее готовился к аресту и даже прихватил с собой домашние тапочки.

Ездил на кастинг программы об экстрасенсах

Рассказы мужчины в зале судебных заседаний слушала и его мать - Мария Безух, которая проходит свидетелем по делу. Женщина утверждает, что ее сын - не в себе, и она неоднократно вызывала психиатрическую “скорую“.

“Вы слышите, что он говорит? Он больной, больной человек! Как он может сознательно что-то делать, если он то хотел баллотироваться на пост мэра Харькова, то ездил на кастинг программы об экстрасенсах. У него в семье были шизофреники, это наследственное“, - говорит мать Безуха.

По ее словам, она несколько раз вызывала “скорую“ во время его “приступов“ и на коленях умоляла забрать его, пока он чего-то “не натворил“.

“Но мне сказали, что по закону требуется его согласие. Видите, какие теперь законы!“ - рассказывала женщина.

Мария Безух показывает листовку, которую Владимир действительно изготовил на деньги во время выборов городского головы в 2006 году. Женщина рассказала, что у ее сына часто бывали навязчивые идеи, а проблемы с психикой у него - с детства. Он стоял на учете у психиатра в районной поликлинике, и с пятого класса из-за своего заболевания не мог посещать школу. Мужчина получил среднее образование заочно, работал на стройках.

Владимир Безух, однако, настаивает на своей адекватности. Его дееспособность подтвердила и судмедэкспертиза.

Прокурор Максим Мозговой рассказал, что следователи делали запрос в поликлинику и там подтвердили, что Владимир Безух в детстве имел проблемы с психическим здоровьем, но на позицию прокуратуры относительно его дееспособности детский диагноз не влияет.

Читай также: Захватчик Укрпошты: Я не хотел брать заложников

Владимира Безуха обвиняют по трем статьям: захват заложников, изготовление и хранение наркотических веществ. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения. Сам Безух время от времени путается в показаниях: однажды он признался, что постоянно употреблял марихуану и курил несколько дней подряд накануне нападения на Укрпочту, а в другой раз сказал, что каннабис в его огороде вырос сам, а он никогда его не употреблял.

Обвиняемый заявил, что у него отит и ему необходимо лечение. По его словам, он обращался к медикам следственного изолятора, но они проигнорировали его жалобы.

Киевский суд Харькова дал поручение проверить состояние здоровья мужчины. Судьи удовлетворили ходатайство прокурора и продлили Владимиру Безуху мера пресечения в виде содержания под стражей до 27 мая. Следующее заседание суда состоится 16 апреля, вызовут пострадавших.