Опубликовано видео с места расстрела кавказцев в Харькове
Полиция показала видео, снятое на месте убийства гражданина Азербайджана.
Полиция обнародовала видео, снятое на месте убийства гражданина Азербайджана, которое произошло возле ресторана в Харькове.
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Ролик в YouTube опубликовала Национальная полиция в Харьковской области.
На кадрах показано место преступления. На снегу видно следы, вероятно, убийцы.
Также на земле лежит оружие - автомат преступники бросили на месте преступления.
Видео с места расстрела кавказцев в Харькове
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Напомним, в ночь на 30 марта в Харькове из автомата расстреляли двух мужчин. Один из них получил огнестрельное ранение головы, другой - ноги.