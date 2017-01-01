Опубликовано видео с места расстрела кавказцев в Харькове

Полиция показала видео, снятое на месте убийства гражданина Азербайджана.

На кадрах показано оружие, которое оставили преступники скриншот из видео

Полиция обнародовала видео, снятое на месте убийства гражданина Азербайджана, которое произошло возле ресторана в Харькове.

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Ролик в YouTube опубликовала Национальная полиция в Харьковской области.

На кадрах показано место преступления. На снегу видно следы, вероятно, убийцы.

Также на земле лежит оружие - автомат преступники бросили на месте преступления.

Видео с места расстрела кавказцев в Харькове 0:00 / 01:23

Напомним, в ночь на 30 марта в Харькове из автомата расстреляли двух мужчин. Один из них получил огнестрельное ранение головы, другой - ноги.