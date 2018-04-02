В Красилове мужчина убил и расчленил своего товарища

Части тела убийца разбросал по мусорным бакам.

Между товарищами произошла ссора, когда они вместе выпивали 360tv.ru

В райцентре Красилов Хмельницкой области в ночь с 28 на 29 марта в одной из квартир произошло убийство. Позже полиции удалось задержать преступника, который убил своего товарища, расчленил его тело и разнес останки по мусорным бакам.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

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“37-летний подозреваемый и 27-летний пострадавший вместе распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними возникла ссора, в результате которой старший из мужчин кухонным ножом ударил своего оппонента в грудь, от чего последний скончался на месте происшествия“, - говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, злоумышленник, пытаясь скрыть следы преступления, расчленил убитого, разложил части в пакеты и разнес в разные мусорные баки.

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Сейчас подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

Напомним, в России 8 марта нашли мешок с 26 парами человеческих рук.