Возле Бердянска перевернулся бензовоз, произошла утечка горючего

Водитель не справился с управлением и слетел в кювет.

Утром в районе села Азовское Бердянского района перевернулся бензовоз MAN из-за чего произошла утечка топлива. Об этом сообщает ГСЧС в Запорожской области.

Автоцистерна перевозила 5 тонн бензина и 15 тонн дизельного топлива из Киевской области в Бердянск. Водитель не справился с управлением и грузовик слетел в кювет, где и перевернулся.

Сотрудники ГСЧС провели охлаждение цистерны zp.dsns.gov.ua

Утечка произошла из предохранительных клапанов zp.dsns.gov.ua

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В следствии аварии произошла утечка дизтоплива и бензина из предохранительных клапанов, однако сама цистерна не разгерметизировалась.

Спасатели, прибыв на место, охладили цистерну и покрыли пеной разлитое горючее. В работах были задействованы четыре единицы спецтехники.

Напомним, 14 февраля, возле села Требухов в Киевской области на автодороге перевернулась автоцистерна с 30 тоннами этилового спирта.

Ранее, в декабре, в Одессе бензовоз протаранил четыре припаркованных автомобиля и въехал в оптовый магазин.