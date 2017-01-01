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Возле Бердянска перевернулся бензовоз, произошла утечка горючего

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Водитель не справился с управлением и слетел в кювет.
Водитель получил незначительные травмы
Водитель получил незначительные травмы
zp.dsns.gov.ua

Утром в районе села Азовское Бердянского района перевернулся бензовоз MAN из-за чего произошла утечка топлива. Об этом сообщает ГСЧС в Запорожской области.

Автоцистерна перевозила 5 тонн бензина и 15 тонн дизельного топлива из Киевской области в Бердянск. Водитель не справился с управлением и грузовик слетел в кювет, где и перевернулся. 

Сотрудники ГСЧС провели охлаждение цистерны
Сотрудники ГСЧС провели охлаждение цистерны
zp.dsns.gov.ua
Утечка произошла из предохранительных клапанов
Утечка произошла из предохранительных клапанов
zp.dsns.gov.ua

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В следствии аварии произошла утечка дизтоплива и бензина из предохранительных клапанов, однако сама цистерна не разгерметизировалась.

Спасатели, прибыв на место, охладили цистерну и покрыли пеной разлитое горючее. В работах были задействованы четыре единицы спецтехники.

Напомним, 14 февраля, возле села Требухов в Киевской области на автодороге перевернулась автоцистерна с 30 тоннами этилового спирта. 

Ранее, в декабре, в Одессе бензовоз протаранил четыре припаркованных автомобиля и въехал в оптовый магазин.

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Теги: Бердянск, бензовоз, ГСЧС, топливо, ДТП
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