Возле Бердянска перевернулся бензовоз, произошла утечка горючего
Утром в районе села Азовское Бердянского района перевернулся бензовоз MAN из-за чего произошла утечка топлива. Об этом сообщает ГСЧС в Запорожской области.
Автоцистерна перевозила 5 тонн бензина и 15 тонн дизельного топлива из Киевской области в Бердянск. Водитель не справился с управлением и грузовик слетел в кювет, где и перевернулся.
Читай также: Возле Ивано-Франковска кран упал на грузовик, два человека погибли
В следствии аварии произошла утечка дизтоплива и бензина из предохранительных клапанов, однако сама цистерна не разгерметизировалась.
Спасатели, прибыв на место, охладили цистерну и покрыли пеной разлитое горючее. В работах были задействованы четыре единицы спецтехники.
Напомним, 14 февраля, возле села Требухов в Киевской области на автодороге перевернулась автоцистерна с 30 тоннами этилового спирта.
Ранее, в декабре, в Одессе бензовоз протаранил четыре припаркованных автомобиля и въехал в оптовый магазин.