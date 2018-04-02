В Одессе вор кабеля обесточил два корпуса больницы

Заместитель главврача, застав на крыше здания преступника бросился за ним в погоню, поймал и удерживал до приезда полиции.

Медперсонал очень намучился из-за проблем с электричеством izbirkom.org.ua

В Одессе 1 апреля правоохранители задержали вора, который срезал кабели электросети городской клинической больницы №1 (известной как Еврейская) и оставил медучреждение без электроэнергии.

Об этом сообщил советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк.

В больнице 31 марта исчезли кабели сети в одном из корпусов - в результате без питания оказалась операционная, пропало напряжение на оборудовании, жизненно необходимом для пациентов.

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“Персонал больницы целые сутки работал в авральном режиме, перевели часть пациентов в другой корпус, операции продолжали делать руками… Целые сутки пытались восстановить электроснабжение, бросали переноски из корпуса, где было электричество. И вдруг исчезает электропитание и там“, - рассказал обстоятельства происшествия Форостяк.

Заместитель главного врача по техническому оснащению, который вылез на крышу проверить, что случилось, застал вора на горячем. Он бросился бежать по крыше на соседние здания, а медик бросился в погоню.

“Задержать вора удалось только через квартал от больницы на улице Болгарской. Замглавврача удерживал негодяя до приезда полицейских“, - сообщил Форостяк.

В результате вора доставили в Хмельницкий отдел полиции и задержали в порядке ст.208 УПК Украины.

“Решается правовая квалификация преступления и последствий, к которым привели действия негодяя. Дело на личном контроле начальника ГУНП Дмитрия Головина. Но это же каким надо быть отмороженным, чтобы резать кабели в действующей больнице?“ — добавил Форостяк.

Напомним, 28 марта в Тернопольской области из-за кражи элементов железнодорожных путей, сошли с рельсов два вагона пригородного поезда №6285 Гусятин-Чертков.