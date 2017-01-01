ДТП в Харькове: Зайцева не имела при себе прав в момент аварии

Техпаспорт на машину и водительские права Зайцевой подвезли позднее, заявил полицейский, общавшийся с ней сразу после ДТП.

Главный фигурант в деле смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева не имела при себе водительских прав в момент аварии.

Об этом на судебном заседании заявил инспектор Евгений Шестов, который общался с Зайцевой сразу после ДТП, передает телеканал NEWSONE.

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Полицейский сообщил, что водительские права и техпаспорт на машину Зайцевой подвезли позже.

“Около 21:00 услышали удар, выбежали и увидели картину ДТП. Я увидел Lexus и Volkswagen. Вызвали медпомощь, оповестили начальника и дежурную часть. Через 5 минут приехала скорая. Я общался с Зайцевой. Во время общения она находилась в сильном стрессовом состоянии, признаков алкогольного опьянения не было. Прав и техпаспорт она не предоставила на наше законное требование. Говорила, что они лежали в сумке, потом выяснилось, что у нее их с собой нет, потом их подвезли“, - сказал он.

Напомним, 16 марта второму фигуранту ДТП, водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову, выдвинули обвинения в нарушении правил дорожного движения и невнимательности.

Ранее, 12 марта во время судебного заседания водитель автомобиля Lexus Елена Зайцева признала свою вину и попросила прощения у потерпевших, поклявшись никогда не садится за руль.